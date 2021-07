„Süße 17 und ein rotes Sommerkleid“: Teddy Herz singt Sommerlied mit SambaBeat

Jugendlicher Charm und lässig leichter SambaBeat: Mit dem von Christian Bruhn komponierten Schlager „Süße 17 und ein rotes Sommerkleid“ sorgt Teddy Herz erneut für Gute Laune und Sommerfeeling…

Mit jugendlichem Charm und dufter Musik für Gute Laune sorgen – damit überrascht und begeistert der Deutsche Schlager-Sänger und Entertainer Teddy Herz immer wieder aufs Neue sein generationsübergreifendes Publikum.

Sommer, Sonne, Sommerlied

Rechtzeitig zum Sommer 2021 erscheint denn auch „Süße 17 und ein rotes Sommerkleid“, die neue, nunmehr 10. Single von Teddy Herz. Ein lässig leichter SambaBeat, ein freches Saxophon und die sympatische Stimme des Sängers sorgen zuverlässig für Sommerfeeling.

Die Komposition stammt von Christian Bruhn

Komponiert wurde „Süße 17 und ein rotes Sommerkleid“ von Christian Bruhn, der in den 60er Jahren viele Hits für Drafi Deutscher schrieb u. a. den Kult-Schlager „Marmor, Stein und Eisen bricht“.

„Weil ihm meine Neuaufnahmen von „Der Hauptmann von Köpenick“ und dem Kult-Schlager „Marmor, Stein und Eisen bricht“ so gut gefielen, fragte ich Christian Bruhn ob er vielleicht noch ein unveröffentlichtes Lied in der Schublade hat, das seinerzeit für Drafi Deutscher bestimmt war“, so Teddy Herz. „Nein, aber ich schreibe gerne ein neues Lied für Dich“ war Christian Bruhn’s spontane Antwort. Und so entstand „Süße 17 und ein rotes Sommerkleid“, „ein Lied, das mir auf den Leib geschrieben ist“, freut sich Teddy Herz.

Der Text, der von einer Jugendliebe handelt, stammt übrigens von den „Wörle Brothers“, Georg und Walter Wörle, in deren Musicland Tonstudio auch die Produktion stattfand.

„Süße 17 und ein rotes Sommerkleid“ erscheint wie alle bisherigen Veröffentlichungen von Teddy Herz auf dem Musiklabel Reuthers Records, das sich auf Deutschen Schlager spezialisiert hat. Die Single ist ab heute, 2. Juli 2021, bei allen Download Stores und Streamingdiensten erhältlich – das aktuelle Album „Welche Farbe hat die Welt“ und das Familienalbum „Weihnachten mit Teddy Herz“ natürlich auch als CD im Fachhandel und bei Online Shops.

