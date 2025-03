Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Norderney Wut“ von Freya Joken im Klarant Verlag

Ein toter Bräutigam, dunkle Geheimnisse und eine mysteriöse Frau im roten Kleid. Ein neuer Fall für die Inselpolizisten Fenna Hansen und Henning Petersen.

Just vor der Trauung wird die Leiche des Bräutigams auf Norderney aufgefunden. Ist der Mörder unter den Hochzeitsgästen zu finden oder steckt etwas ganz anderes dahinter?!

Klappentext:

»In guten, wie in schlechten Zeiten!« Kurz vor seiner Trauung wird Sebastian Winkler früh am Morgen vor dem Standesamt von Norderney tot aufgefunden. Ein Unglücksfall, Totschlag oder Mord? Wer hatte den Bräutigam bei seinem Jungessellenabschied zuletzt gesehen? Ist etwa seiner Ex, die ausgerechnet dort für ihn und seine Freunde strippen sollte, vor Wut der Kragen geplatzt? Als die Inselpolizisten Fenna Hansen und Henning Petersen beginnen zu ermitteln, kommen allerhand Enthüllungen über den Toten zum Vorschein: So war er mehrfach in kriminelle Machenschaften verstrickt und hatte zudem versucht, die beste Freundin von Alexandra Brenner, seiner zukünftigen Frau, zu erpressen. Doch alle Verdachtsmomente scheinen letztendlich ins Leere zu laufen. Liegt bei der geheimnisvollen Frau im roten Kleid, die am Abend vor dem Tod im Umkreis der Hochzeitsgesellschaft mehrfach gesehen wurde, der Schlüssel für die Lösung des Rätsels?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Norderney Wut“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DZZP4J44 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074723099.

Die Autorin:

Freya Joken – Da, wo das Emsland endet und Ostriesland beginnt, lebt Freya Joken. Passender kann der Wohnort der Autorin nicht liegen: kein weiter Weg zum ostfriesischen Strand und nur einen Katzensprung von Freyas Lieblingsinsel Norderney entfernt. Die Liebe zum Meer, Strand und der Insel wurde bereits in ihrer Kindheit zum Leben erweckt. Früher war Freya mit ihren Eltern oft dort, und noch heute genießt sie die Auszeit auf Norderney, der zweitgrößten ostfriesischen Insel. Dabei wird sie von ihrem Mann begleitet, der jahrelang zur See gefahren ist und die Leidenschaft zum Meer mit ihr teilt. Auf Norderney tobt der Bär, denn es gibt viele tolle Events und Attraktionen. Kein Wunder also, dass Freya Joken bei so viel lustigem Trubel unzählige Ideen für spannende Ostfrieslandkrimis bekommt.

Zur Reihe: „Die Inselpolizisten“ auf Norderney

Fenna Hansen ist eine quirlige junge Kommissarin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Henning Petersen auf der ostfriesischen Insel Norderney die Verbrecher jagt. Dabei hat die aus Emden stammende Fenna immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und nimmt manche Dienstvorschrift nicht ganz so genau. Was ihren Chef wenig stört, denn bevor der alte Theo Wiemer explodiert, muss man ihn schon sehr ärgern und provozieren. Ihrem Kollegen Henning raubt die Ostfriesin hingegen manchmal den letzten Nerv, aber er kann ihr nie wirklich und lange böse sein. Schließlich sind die beiden Inselpolizisten als kriminalistisches Duo einfach unschlagbar und kommen jedem Mörder, der die idyllische Urlaubsinsel unsicher macht, auf die Spur.

