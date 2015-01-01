Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Ostereimord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein goldenes Ei ist verschwunden! Bei dem großen Osterfest auf Langeoog wird der Schoko-König tot aufgefunden. Ein perfider Mord am Ostersonntag?Sofort beginnen Fenja Bruns & Jonte Visser zu ermitteln

Die große Oster-Schatzsuche auf Langeoog verspricht Spaß, Spannung und einen Hauptgewinn von 10.000 Euro. Doch plötzlich verschwindet das goldene Ei – und rund um den exzentrischen Schoko-König Hinnerk van Geest tauchen immer mehr Geheimnisse auf. Fenja Bruns und Jonte Visser entdecken, dass auf der Insel viele ein Auge auf das glänzende Ei und seine Geschichte geworfen haben.

»Das Goldene Ei – finden Sie das Glück! Hauptgewinn: 10.000 Euro!«

Dieses Osterfest soll auf Langeoog zum Spektakel werden. Der »Schoko-König« Hinnerk van Geest hat alles bis ins kleinste Detail geplant. Doch am Ostersonntag endet die große Schatzsuche in einem Albtraum: Hinnerk liegt erschlagen im Pirolatal. Von dem mit Halbedelsteinen besetzten goldenen Ei fehlt jede Spur.

War es Raubmord? Die Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser nehmen den Neffen des Opfers, der chronisch pleite ist, ins Visier. Aber auch Jessi, die gefeuerte Diva, hat ein starkes Motiv.

Und dann gerät der Einheimische Onno Eilts in Verdacht. Hat er Hinnerk van Geest aus dem Weg geräumt, um auf Langeoog die althergebrachten Traditionen zu bewahren? Die ehrgeizigen Pläne des reichen Chocolatiers, der vor zwei Jahren auf die Insel kam, waren nämlich so manchem Insulaner ein Dorn im Auge …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GS34FDVM sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078516094.

Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Majestic gibt Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 in der Goldmine Jerritt Canyon bekannt Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Share Sale Agreement zum Erwerb eines westaustralischen Engineering-Unternehmens