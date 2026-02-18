0 Euro Tragfähigkeitsprüfung: Ein Investment in den Erfolg – TONNIKUM® startet den Unternehmerführerschein

Warum 0 Euro? TONNIKUM® investiert in echte Macher. Die kostenfreie Tragfähigkeitsprüfung bildet den Auftakt zum Unternehmerführerschein – einer exklusiven Drei-Jahres-Begleitung für Unternehmertum

Einleitung: Ein Deal auf Augenhöhe

(Hamm, 18.02.2026) – In einer Branche, die oft für jedes Dokument Gebühren verlangt, setzt TONNIKUM® ein radikales Zeichen für echte Partnerschaft. Die Elite-Schmiede für Gründer bietet die fachkundige Stellungnahme (Tragfähigkeitsbescheinigung) ab sofort ohne gesonderte Gebühr an – als Investment in ein Versprechen, das weit über den Gründungstag hinausreicht.

Dieser „Deal zum Erfolg“ richtet sich an ambitionierte Gründer, die Souveränität suchen. Die kostenfreie Bescheinigung ist der exklusive Zugang zum Unternehmerführerschein, einem Begleitprogramm, das Gründer über drei Jahre hinweg formt, festigt und systematisch in die Gewinnzone führt.

Hauptteil: Der Unternehmerführerschein – Drei Jahre bis zur Spitze

Hinter den 0 Euro steht ein glasklares Kalkül: TONNIKUM® sucht Partner, keine Kunden. Wer die Tragfähigkeitsprüfung ohne Gebühr erhält, sichert sich gleichzeitig die Option auf eine fundierte Ausbildung zum Unternehmer. Der Unternehmerführerschein definiert den Standard für den Marktstart neu:

–> Langfristige Begleitung: Statt kurzfristiger Beratung setzt TONNIKUM® auf eine dreijährige Erfolgssicherung durch das 3-P-Modell (Entry, Growth, Consolidation).

–> Filter für Macher: Das Angebot selektiert diejenigen heraus, die bereit sind, ihre Vision durch professionelle Architektur und Begleitung abzusichern.

–> Systematischer Erfolgsweg: Die Tragfähigkeitsprüfung dient als erster gemeinsamer Härtetest für eine belastbare Unternehmens-Statik.

Zitat Markus Tonn (Gründer & Experte & Unternehmerpreisträger):

„Wir verzichten auf die Gebühr für die Bescheinigung, weil wir an die Kraft der richtigen Konzepte glauben. Es ist unser Investment in eine dreijährige Erfolgspartnerschaft. Mit dem Unternehmerführerschein begleiten wir Macher durch alle Phasen der Gründung und Konsolidierung. Die 0 Euro sind der Handschlag zu einem Deal, der echte berufliche Souveränität zum Ziel hat.“

Mehrwert & Call to Action (CTA):

Der Unternehmerführerschein inklusive der kostenfreien Tragfähigkeitsprüfung ist das exklusive Angebot für Gründer, die Sicherheit durch Architektur gewinnen wollen. Sichern Sie sich jetzt den Zugang und starten Sie mit dem Härtetest für 0 Euro unter:

https://avgs-gruendungscoaching.de/tragfaehigkeitsbescheinigung/

Über TONNIKUM®:

TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg. Wir begleiten Gründer aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

Pressekontakt:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de

