ADVITOS schließt 20 Mio Euro-Finanzierungsrunde mit Crédit Mutuel Equity und Co-Investment des EU EIC Fund ab

München/Paris/Frankfurt am Main, 10.Juni 2021 – Das Münchener Medizintechnikunternehmen ADVITOS GmbH („ADVITOS“) gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro bekannt.

Die Runde wurde von Crédit Mutuel Equity Deutschland und Crédit Mutuel Innovation geleitet. Zusätzlich erhielt ADVITOS Mittel aus dem Fonds des Europäischen Innovationsrats (EU EIC-Fund) der Europäischen Union als Teil des EIC Accelerator Pilot blended finance-Programms.

ADVITOS hat das ADVOS multi-Gerät (ADVanced Organ Support) entwickelt, das die Firma auch vermarktet. Dabei handelt es sich um eine integrierte 4-in1-Multiorganunterstützungslösung, die alle drei Hauptentgiftungsorgane – Leber, Lunge und Niere – gleichzeitig unterstützt sowie das Säure-Basen-Ungleichgewicht im Blut korrigiert. Pilotversuche bei kritisch erkrankten Patienten haben gezeigt, dass diese Therapie die Überlebenschancen bei schwerem Organversagen von 20 auf 50 Prozent erhöht.

Multiorganversagen ist jährlich für den Tod von rund einer halben Million intensivmedizinisch behandelten Patienten in Westeuropa und den USA verantwortlich. Das sind rund 60 Prozent aller Todesfälle auf Intensivstationen. Im Zuge der Covid 19-Pandemie hat sich diese Zahl im vergangenen Jahr auf rund 750.000 Patienten erhöht. Herkömmliche extrakorporale Verfahren wie die maschinelle Beatmung, ECMO (extrakorporale Membranoxygenation), Dialyse oder Leberersatztherapie unterstützen hingegen lediglich die Funktion eines oder zweier Organe. Indem alle drei Organe gleichzeitig behandelt werden und nicht nacheinander wie bei bisherigen Lösungen, bietet ADVOS einen ganzheitlichen Ansatz, der den Patienten eine wesentlich bessere Chance auf Heilung gibt. Die ADVOS-Therapie hat eine CE-Kennzeichnung, ist von internationalen Experten anerkannt und wird bereits auf den Intensivstationen von über 20 Krankenhäusern in ganz Deutschland eingesetzt, darunter in einigen führenden Universitätskliniken.

ADVITOS hat die wichtigsten Komponenten der ADVOS-Therapie und des ADVOS multi-Geräts selbst entwickelt und hält mehrere Patente, die sich auf Technologie- und Prozessmerkmale beziehen. Mit der aktuellen Finanzierungsrunde beabsichtigt das Unternehmen, die medizinische Evidenz durch klinische Studien weiter zu erhöhen, die Vermarktung international auszuweiten, zusätzliche Therapiemerkmale hinzuzufügen sowie die Benutzerfreundlichkeit des ADVOS multi zu erhöhen.

ADVITOS wurde im Jahr 2005 vom Nephrologen Dr. med. Bernhard Kreymann gegründet, dem heutigen Geschäftsführer, der auch der Erfinder der ADVOS-Therapie ist. Die Unternehmensgeschichte begann zunächst als Startup in einem Forschungslabor in Garching bei München. Dort stieß auch die heutige stellvertretende Geschäftsführerin Catherine Schreiber dazu, die Bernhard Kreymann mit ihrem betriebswirtschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund ergänzte. Gemeinsam entwickelten sie ADVITOS über die Jahre mit Hilfe mehrerer Finanzierungsrunden unter Beteiligung von Privatinvestoren, der KfW-Bankengruppe und Mitarbeitern. Das Unternehmen beschäftigt heute rund 55 Mitarbeiter. Es wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Innovationspreis Bayern 2020 und der Aufnahme in die Deloitte Technology Fast 50 im Jahr 2019.

Bernhard Kreymann, Gründer und Geschäftsführer von ADVITOS, sagte: „Diese Finanzierungsrunde ist ein großer Schritt für die weitere Entwicklung von ADVITOS und wird es uns ermöglichen, sehr viel schneller als bislang zu wachsen und mehrere große Projekte sowohl im Bereich Forschung und Entwicklung als auch im Bereich Marketing und Vertrieb in Angriff zu nehmen. Mit den neuen Finanzierungspartnern gewinnen wir außerdem ein unglaublich vielfältiges Set an Kompetenzen und Expertisen, um diese Vorhaben zu unterstützen und ADVITOS neue Türen zu öffnen.“

Delphine Cardi, PhD, Investment Director bei Crédit Mutuel Innovation in Paris, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit dieser Finanzierungsrunde nicht nur ein wirtschaftlich vielversprechendes Unternehmen zu unterstützen, sondern vor allem auch die medizinische Versorgung von schwerkranken Patienten zu verbessern.“

Sébastien Neiss, Deutschland-Geschäftsführer von Crédit Mutuel Equity in Frankfurt, ergänzte: „Uns war wichtig, einen nachhaltigen Beitrag zur Zukunft des Unternehmens und seiner Mission zu leisten. ADVITOS erhält zu diesem Zweck nicht nur Venture Capital unserer Kollegen von Crédit Mutuel Innovation in Frankreich, dem EIC-Fonds und weiteren Co-Investoren. Durch die Beteiligung von Crédit Mutuel Equity stellen wir auch langfristiges, nicht fondsgebundenes Wachstumskapital bereit. Damit können wir uns an die Wachstumsdynamik des Unternehmens anpassen und bei Bedarf im Zuge von Gesellschafterwechseln oder Wachstumsprojekten reinvestieren.“

Mathias Klingler, Aufsichtsratsvorsitzender von ADVITOS und Bevollmächtigter des privaten Ankerinvestors, sieht in der Finanzierungsrunde eine große Chance, die einzigartige Therapie von ADVITOS international zum weiteren Nutzen von Patienten einzusetzen und damit Leben zu retten.

Über Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity (vormals CIC Capital) bündelt das internationale Direktbeteiligungsgeschäft der französischen Bankengruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Das Tochterunternehmen bietet mittelständischen Unternehmen Lösungen in allen Bereichen der Eigenkapitalfinanzierung.

Bei Crédit Mutuel Equity stehen die Beziehung und die enge Zusammenarbeit zwischen dem erfahrenen Investmentteam und den Führungskräften in den Portfoliounternehmen im Mittelpunkt. Mit der langfristigen Perspektive eines fondsunabhängigen „Evergreen“-Ansatzes ist die Gesellschaft bereits seit 40 Jahren erfolgreich.

Crédit Mutuel Equity hat derzeit rund 3,4 Mrd. Euro Eigenkapital investiert, das Portfolio besteht aus rund 350 Unternehmen. Seit 2016 hat die Gesellschaft ihre Aktivitäten nach Kanada (Montreal und Toronto), USA (New York und Boston), Deutschland (Frankfurt) und die Schweiz (Genf und Zürich) ausgeweitet.

www.creditmutuel-equity.eu

Über Crédit Mutuel Innovation

Crédit Mutuel Innovation ist die Tochtergesellschaft für Wagniskapitalfinanzierungen von Crédit Mutuel Equity. Ihr Fokus liegt auf Investments in Unternehmen mit vielversprechenden Technologien und starkem Wachstumspotenzial in dynamischen Sektoren wie Informationstechnologie, Telekommunikation, Elektronik, Biowissenschaften, neue Materialien und Umwelt. Seit mehr als 15 Jahren investiert – und reinvestiert – Crédit Mutuel Innovation das eigene Kapital, um innovative Unternehmen auf ihrem Weg zum Markt zu unterstützen. Dabei besteht die Philosophie von Crédit Mutuel Innovation darin, innovative Startups mit langfristigem Eigenkapital auszustatten, um ihre Erfolgschancen zu optimieren.

www.creditmutuel-equity.eu

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine der führenden Banken Frankreichs, die mit knapp 4.300 Filialen 26,7 Millionen Kunden betreut und ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für eine Vielzahl von Kunden anbietet, von Privatpersonen über Selbstständige bis hin zu Unternehmen jeder Größe.

Als eine der führenden Bankengruppen Europas betrug ihr Eigenkapital 49,6 Mrd. Euro und ihre CET1-Quote lag zum 30. Dezember 2020 bei 17,8 %.

Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale setzt sich aus den folgenden Crédit Mutuel-Unterverbänden zusammen: Centre Est Europe (Straßburg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) und Antilles-Guyane (Fort-de-France).

Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale umfasst auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis Group, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantique und Homiris.

www.creditmutuelalliancefederale.fr

Über den EIT Digital Accelerator

Das EIT Digital Accelerator-Programm bietet maßgeschneiderte Unterstützung für wachstumsstarke Europäische Technologie Scale-ups. Es hilft bei der Akquise von internationalen Kunden und der Kapitalbeschaffung dank eines europaweiten, verteilten Teams von Unternehmensentwicklern und Fundraising-Experten. Seit 2012 hat der EIT Digital Accelerator Start-ups und Scale-ups aus 18 Ländern unterstützt, die über 920 Millionen EUR an Investitionen aufgebracht haben. Der EIT Digital Accelerator wurde von UBI Global als einer der weltweit führenden öffentlichen Business-Beschleuniger und laut Startup Europe als einer der Top 4 Markenbeschleuniger in Europa anerkannt.

https://www.eitdigital.eu/accelerator/

Über ADVITOS

Die ADVITOS GmbH entwickelt die CE-zertifizierte und weltweit patentierte ADVOS-Therapie (ADVanced Organ Support) – die erste Therapie für Multiorganunterstützung integriert in einem einzigen Gerät. Das ADVOS-Verfahren verbessert die Überlebensrate von Patienten durch die zeitgleiche Unterstützung der drei Hauptentgiftungsorgane des menschlichen Körpers: Leber, Lunge und Nieren. Die Therapie ermöglicht die flüssigkeitsbasierte Entfernung von wasserlöslichen Giften (Niere), eiweißgebundenen Giften (Leber, Niere), und CO2 (Lunge). Zusätzlich ermöglicht das ADVOS-Verfahren durch die gezielte Veränderung des Blut-pH-Werts die rasche Korrektur des Säure-Basen-Haushalts. Die ADVOS-Therapie wird deutschlandweit auf Intensivstationen an 20 führenden Kliniken eingesetzt und ist auf dem Weg, auch den internationalen Markt zu durchdringen. Die ADVITOS GmbH erhält Mittel aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm „Horizont 2020“ der Europäischen Union.

www.advitos.com

Pressekontakt

ADVITOS

Josephin Letsch

Tel. +49 (0)170 45 83 38 3 // +49 (0)89 4111842-27

E-Mail: marketing@advitos.com

Crédit Mutuel Equity und Crédit Mutuel Innovation

Charles Barker

Georg Schattney/Jan P. Sefrin

Tel. +49 (0)69 79 40 90-44/26

E-Mail: cmequity@charlesbarker.de

