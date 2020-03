AMP German Cannabis Group schließt erste Tranche der Finanzierungsrunde ab

BERLIN, Deutschland, 6. März 2020 – AMP German Cannabis Group Inc. (AMP) (CSE: XCX), (Frankfurt: C4T, ISIN: CA00176G1028) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner Finanzierungsrunde, die ursprünglich am 8. Januar 2020 angekündigt wurde, abgeschlossen hat. Im Rahmen der ersten Tranche nahm AMP durch die Ausgabe von 3.470.000 Stammaktien zum Zeichnungspreis von 0,25 CAD pro Aktie einen Bruttoerlös von 867.500 CAD ein. AMP zahlte Vermittlungsprovisionen in Höhe von 10.500 CAD und gab 42.000 Vermittler-Optionsscheine aus. Jeder Vermittler-Optionsschein berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Preis von 0,25 CAD. Die im Rahmen der ersten Tranche begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden, die am 7. Juli 2020 abläuft.

Der Nettoerlös wird für die Einfuhr von medizinischem Cannabis nach Deutschland und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

AMP geht davon aus, dass die letzte Tranche der Privatplatzierung am oder vor dem 3. April 2020 abgeschlossen wird.

Über die AMP German Cannabis Group Inc.

Die AMP German Cannabis Group ist auf den Import von EU-GMP-zertifiziertem medizinischem Cannabis nach Deutschland spezialisiert. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.amp-eu.com.

Ansprechpartner:

Alex Blodgett, CEO & Director

Tel: +236-833-1602

Kanada: investor@amp-eu.com

Deutschland: investor@amp-eu.de

Social Media-Links von AMP: Twitter, LinkedIn und Facebook. Medien-Kit: www.amp-eu.com/media-kit

