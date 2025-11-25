Der KI-Turbo für Gründer: TONNIKUM® setzt auf Zeitgewinn für echten Unternehmenserfolg in jeder Branche

Einsparungskostprobe im Gründungsprozess vom TONNIKUM®: KI-Event Businessplan (8.12. um 18:30h). Erfahren Sie mit dem KI-Profi, wie Gründer mehr strategische Beratungszeit für ihren Erfolg herausholen

Hamm, 25. November 2025 – Die Erstellung eines Businessplans ist für viele Gründer eine zeitraubende Pflicht. Gerade bei komplexen Finanzierungsanfragen (KfW-Kredite, Mikrodarlehen) fallen für die Berater-Fleißarbeit oft 30-35 Stunden an.

TONNIKUM®, eine führende Unternehmensberatung für Existenzgründer und etablierte Unternehmen, revolutioniert diesen Prozess: Durch den gezielten Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) wird der Businessplan zu 90% automatisiert – und Gründer gewinnen bis zu 27-30 kostbare Stunden an Beraterzeit. Diese freigewordene Zeit investiert TONNIKUM® gezielt in Maßnahmen, die den Erfolg des Gründers massiv steigern und die Scheiter-Quote in den ersten drei Jahren drastisch senken. Dabei werden Inhalte direkt in die Gründungsberatung integriert, die sonst oft erst durch eine nachgelagerte und somit kostenpflichtige BAFA-Beratung abgedeckt werden müssten – der Mandant spart also bares Geld und gewinnt Effizienz.

„Viele Gründer sind erstklassige Experten in ihrem Fach, doch die mühsame Erstellung eines finanzierungsfähigen Businessplans bindet wertvolle Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen. Hier setzt unsere neue, KI-gestützte Philosophie an“, erklärt der Unternehmerpreisträger und Inhaber von TONNIKUM®, Markus Tonn. „Wir nutzen KI nicht nur, um einen präzisen Businessplan zu erstellen. Wir nutzen sie, um diesen Prozess massiv zu beschleunigen. Die freigewordene Zeit investiert unser Beraterteam – mit nur 10% Anpassungsaufwand – direkt in die strategische Performance und Umsetzung unserer Klienten.“

27-30 Stunden Zeitgewinn: Maximierung des Erfolgs und Reduzierung des Scheiterrisikos – Branchenübergreifend:

Dieser innovative Ansatz bedeutet, dass Gründer ihre durch KI freigewordene Beraterzeit direkt in erfolgskritische Premium-Bereiche investieren. TONNIKUM® transformiert die Beratungsstunden in:

–> Sofortige Pre-Strategieberatung zur effizienten Nutzung der häufig zeitlich regulierten Förderprogramme, wodurch häufig fehlende strategische Vorarbeit direkt geleistet wird. Diese Methoden werden auch bei Top-Unternehmen (inklusive börsennotierten Konzernen) durch Markus Tonn angewandt und sind nun für Gründer verfügbar.

–> Strategisches Audit und Perfektionierung der Bank- und Amtsgespräch-Strategie, um Finanzierungszusagen zu garantieren.

–>Direkte Implementierung von Kundengewinnungsstrategien zur sofortigen Umsatzgenerierung, schnellerem Markteintritt und Marktdurchdringung.

–> Performance-Coaching zur Beschleunigung der Führungsrolle und des unternehmerischen Mindsets, um Krisen frühzeitig zu erkennen und zu meistern.

–> Verfeinerung von Umsetzungsprozessen, die den Grundstein für nachhaltig skalierbares Wachstum legen und langfristige Stabilität sichern.

Markus Tonn fasst die Verschiebung zusammen: „Unsere Mandanten investieren weiterhin in die bewährte, hochwertige Beratungsleistung, erhalten jedoch durch den KI-Turbo eine massive Verschiebung der Ressourcen: Sie bezahlen nicht für die administrative Erstellung des Businessplans, sondern für die Maximierung ihrer unternehmerischen Spitzenleistung und die signifikante Erhöhung ihrer Erfolgschancen. Das Ergebnis ist eine Investition, die deutlich mehr strategischen und finanziellen Erfolg generiert und die oft unterschätzte Phase der ersten drei Gründungsjahre erfolgreich absichert.“

Kostenfreies Online-Event mit KI-Experte Stefan Tusk:

Interessierte Gründer erhalten einen ersten, direkten Einblick in diese zukunftsweisende Methodik beim kostenfreien Online-Event „KI-Businessplan-Event für Gründer“ am 8. Dezember 2025. Hier demonstriert unser KI-Experte Stefan Tusk von TONNIKUM® live, wie Künstliche Intelligenz konkrete Zeitvorteile für die Strategiearbeit schafft.

Link zum Event: https://tonnikum.de/online/ki-businessplan-event-gruender/

Dieses Event dient als anschauliche Kostprobe, wie TONNIKUM® mit modernster Technologie und der tiefgehenden Expertise seiner spezialisierten Berater Gründer dabei unterstützt, ihre Visionen nicht nur präzise zu planen, sondern aktiv, zeitsparend und mit maximaler Performance in die erfolgreiche Realität umzusetzen.

Über TONNIKUM®:

TONNIKUM® ist eine etablierte Unternehmensberatung mit einem breiten Spektrum an Expertise für Gründer und Unternehmen aus allen Branchen. Mit einem Fokus auf strukturierte Ergebnisorientierung und einem Team spezialisierter Berater (u.a. für Heilberufe, Gastronomie, Handwerk und Franchise) begleitet TONNIKUM® seine Klienten durch alle Phasen der Unternehmensentwicklung – von der Positionierung über Fördermittelstrategien bis zur digitalen Effizienz.

Kontakt für Presseanfragen:

Markus Tonn

0151 15771021

info@tonnikum.de

https://tonnikum.de

Über TONNIKUM®: Die Elite-Schmiede für ergebnisorientierte Gründer und Pioniere im Mittelstand

TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater – wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

