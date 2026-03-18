40 % Ablehnungsquote beim Gründungszuschuss: Markus Tonn startet KI-basierten Statik-Check für Businesspläne

Businesspläne scheitern oft an Fachstellen. Markus Tonn (avgs-gruendungscoaching.de) nutzt KI-Statik & Insider-Wissen. Kostenfreier 60-Min-Check für Arbeitslose – auch ohne Gutschein! Jetzt prüfen.

(Hamm, 18. März 2026) – Die Hürden für den Gründungszuschuss und das Einstiegsgeld sind auf einem historischen Hoch. Aktuelle Daten zeigen: Rund 40 % aller eingereichten Businesspläne weisen kaufmännische Risse auf, die zur sofortigen Ablehnung durch die Arbeitsagentur oder das Jobcenter führen. Der Traum von der Selbstständigkeit zerplatzt oft schon am ersten Gutachten.

Die Hybrid-Lösung gegen das Scheitern

Markus Tonn, ehemaliger Mitarbeiter der Arbeitsagentur und Gründer der Plattform avgs-gruendungscoaching.de, präsentiert nun eine digitale Antwort auf diese Krise: Den Businessplan-Quick-Check. Das System kombiniert die Millisekunden-Präzision der KI TONNIKUM® Intelligence (KI-Statik-Analyse) mit dem geschulten Auge des menschlichen Insiders.

„Ein Businessplan ist kein Wunschzettel, sondern eine statische Berechnung“, erklärt Tonn. „Während unsere KI Rechenfehler und Markt-Inkonsistenzen in Sekunden aufspürt, bewertet der menschliche Experte die Akzeptanz beim Sachbearbeiter. Wir prüfen die Statik, bevor der Gründer den Antrag einreicht.“

Drei Filter für die unternehmerische Statik

Der Quick-Check scannt jedes Vorhaben durch drei kritische Filter:

1. Liquiditäts-Statik: Sind Steuerrücklagen und Privatausgaben rissfrei synchronisiert?

2. Markt-Kinetik: Basiert die Kundengewinnung auf validen Quoten oder auf Zufall?

3. Regulatorik-Check: Sind Sozialversicherung und Branchenhürden korrekt eingepreist?

Hürdenfreier Zugang für arbeitslose Gründer

Das Besondere an diesem Verfahren: Der 60-Minuten-Quick-Check ist für arbeitslose Gründer grundsätzlich kostenfrei – und das ausdrücklich auch ohne vorliegende Förderung oder Gutschein. „Wir wollen die kaufmännischen Risse finden, bevor der Schaden entsteht. Erst wenn im Anschluss eine formelle, bewilligungsfähige Tragfähigkeitsbescheinigung für die Arbeitsagentur oder das Jobcenter benötigt wird, wickeln wir diesen Prozess auf Wunsch zu 100 % gefördert über einen AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) ab“, so Tonn. Damit bleibt die professionelle Architektur-Expertise für den Gründer in jeder Phase ohne finanzielle Eigenbelastung.

Den 60-Minuten-Quick-Check finden Gründer hier:

https://avgs-gruendungscoaching.de/businessplan-quick-check-tragfaehigkeit/

Über avgs-gruendungscoaching.de

Das Portal ist die spezialisierte Anlaufstelle für Gründer in der Vorgründungsphase aus der Arbeitslosigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn – IHK-Unternehmerpreisträger und erfahrener Businessplangutachter für Wirtschaftsförderungen – bietet es die Symbiose aus jahrzehntelanger Behördenerfahrung und modernster KI-Statik-Analyse. Ziel ist es, die Bewilligungsquoten für staatliche Förderungen massiv zu erhöhen und Gründern die Sicherheit einer rissfreien unternehmerischen Architektur zu geben.

Pressekontakt:

Markus Tonn | avgs-gruendungscoaching.de

Lupinenweg 8, 59071 Hamm

E-Mail: info@avgs-gruendungscoaching.de

Web: https://avgs-gruendungscoaching.de/businessplan-quick-check-tragfaehigkeit/

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Herr Markus Tonn

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TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater – wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

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