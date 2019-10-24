Flughafen München und AKAD University starten mit der Weiterbildung „Wechseljahremanager:in“ durch

Gesundheitsmanagement trifft Hochschulqualifizierung: Flughafen München bringt sein Projekt „Wechseljahre am Arbeitsplatz“ in die erste akademische Weiterbildung zum/r „Wechseljahremanager:in“ ein.

Stuttgart / München, 18. März 2026 – Die AKAD University und die Flughafen München GmbH gehen gemeinsam neue Wege in der betrieblichen Gesundheitsförderung: Das vielfach beachtete Projekt „Wechseljahre am Arbeitsplatz“ des Flughafens München wird als umfassende, wissenschaftlich aufbereitete Fallstudie Bestandteil der Weiterbildung „Wechseljahremanager:in – Wechseljahre verstehen und im Unternehmen begleiten“, die zum 1.4.2026 startet.

Damit fließt erstmals die Praxis eines ausgezeichneten Großunternehmens direkt in eine akademische Qualifizierung ein, die sich gezielt dem bislang unterschätzten Thema Wechseljahre in der Arbeitswelt widmet.

Die berufsbegleitende Weiterbildung qualifiziert die Absolvent:innen, Wechseljahre als biopsychosozialen Veränderungsprozess fundiert einzuordnen und im Arbeitskontext professionell zu begleiten. Vermittelt werden Grundlagenwissen zu hormonellen Dynamiken und deren Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit, Kommunikation und Zusammenarbeit. Darauf aufbauend entwickeln die Teilnehmenden konkrete betriebliche Maßnahmen und integrieren das Thema strategisch in bestehende Gesundheits- und Personalstrukturen. Die Weiterbildung schließt damit eine bislang im deutschsprachigen Raum kaum adressierte Qualifikationslücke an der Schnittstelle von Frauengesundheit und moderner Unternehmensführung.

Ausgezeichnete Praxis als Lerninhalt

Die Kooperation erhält besondere Strahlkraft durch die jüngste Auszeichnung der Flughafen München GmbH mit dem Corporate Health Award 2025. Verliehen von EUPD Group Social Research, Handelsblatt und Deutschem bKV Service, gilt der Award als renommierteste Auszeichnung in Deutschland für strategisches betriebliches Gesundheitsmanagement.

Die Jury würdigte insbesondere den ganzheitlichen, präventiven Ansatz, mit dem der Flughafen München die Gesundheit und Leistungsfähigkeit seiner Beschäftigten nachhaltig stärkt. Teil dieses Ansatzes ist das Projekt „Wechseljahre am Arbeitsplatz“, das nun bundesweit als Best Practice sichtbar wird.

Pionierarbeit mit Signalwirkung

Bereits 2024 startete der Flughafen München die Initiative „Wechseljahre am Arbeitsplatz“ – zu einem Zeitpunkt, als es in Deutschland kaum Referenzmodelle, belastbare Studien oder etablierte Unternehmensstrategien zu diesem Thema gab.

Unter der Leitung von Bárbara Sánchez Botella, Leiterin des Gesundheitsmanagements der Flughafen München GmbH, wurde ein strukturiertes, ganzheitliches Konzept entwickelt, das nicht nur informiert, sondern konkrete Unterstützungsangebote schafft und kulturelle Veränderung ermöglicht.

In Co-Autorenschaft mit Dipl. Oec. Kerstin Hendricks, Entwicklerin der AKAD-Weiterbildung, wurde das Projekt nun als fundierte Fallstudie in das Curriculum integriert. Sánchez Botella begleitet die Studierenden darin durch alle Phasen des Projekts – von der strategischen Planung über die Implementierung bis hin zur Evaluation.

Die dargestellten Maßnahmen sind praxisnah, skalierbar und sowohl auf große Organisationen als auch auf kleine und mittlere Unternehmen übertragbar.

Ein Lehrbeispiel für modernes Gesundheitsmanagement

Die Fallstudie vermittelt unter anderem:

* wie ein sensibles, bislang tabuisiertes Thema strategisch im Unternehmen verankert werden kann

* welche Projektphasen für nachhaltigen Erfolg entscheidend sind

* welche Rolle Kommunikation, Führung und Unternehmenskultur für Akzeptanz spielen

* wie Betriebliches Gesundheitsmanagement zum unternehmerischen Erfolgsfaktor wird

Für Weiterbildungskund:innen, den Flughafen München und die AKAD University werden die Vorteile vereint:

* reale Organisationspraxis statt theoretischer Modellannahmen

* Sichtbarkeit für ein ausgezeichnetes Pionierprojekt

* Qualitätssicherung durch gelebte Praxis auf höchstem Niveau

Teamarbeit als Schlüssel zum Erfolg

Hinter dem Erfolg des Projekts und der Auszeichnung steht eine besonders engagierte Teamleistung mit einem klaren Fokus: die Gesundheit und Prävention der Mitarbeitenden nachhaltig zu stärken.

Der Flughafen München betont dabei ausdrücklich die Bedeutung des gemeinsamen Wirkens – von der Konzeption über die Umsetzung bis zur aktiven Teilnahme der Beschäftigten an den Gesundheitsangeboten. Dieses Zusammenspiel macht es möglich, Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln und wirksam im Arbeitsalltag zu verankern.

Gemeinsames Ziel: eine zukunftsfähige Arbeitswelt

Mit der Weiterbildung „Wechseljahremanager:in“ qualifiziert die AKAD University als erste Hochschule in der DACH-Region Fach- und Führungskräfte, die Wechseljahre als festen Bestandteil moderner Personal-, Gesundheits- und Präventionsstrategien professionell begleiten können.

Die Kooperation mit dem Flughafen München steht exemplarisch für das, was eine zukunftsorientierte Arbeitswelt braucht: wissenschaftliche Fundierung, strategisches Denken – und den Mut zur Umsetzung.

Weitere Informationen zur Weiterbildung finden Sie auf der Website der AKAD University.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AKAD Bildungsgesellschaft mbH

Frau Kerstin Hendricks

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70191 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 071181495200

web ..: https://www.akad.de/

email : kerstin.hendricks@akad.de

Die AKAD University ist ein führender Bildungsanbieter im Bereich des Fernstudiums und der beruflichen Weiterbildung. Seit 1959 bietet sie staatlich und international anerkannte Studienabschlüsse sowie praxisorientierte Weiterbildungsprogramme an. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Digitalisierung & Innovation, Wirtschaft & Management, Technik & Informatik, Kommunikation & Kultur sowie Gesundheit & Soziales unterstützt AKAD berufstätige Menschen dabei, ihren persönlichen und beruflichen Erfolg zu fördern.

Die AKAD University bietet über 65 akkreditierte und staatlich anerkannte Studiengänge sowie über 100 Weiterbildungskurse, die durch einen flexiblen Medien- und Methodenmix optimal auf die Bedürfnisse ihrer Studierenden abgestimmt sind. Mit einer hohen Erfolgsquote und über 72.000 Alumni blickt AKAD auf eine Erfolgsgeschichte von über 65 Jahren zurück. Die AKAD bietet zudem maßgeschneiderte Lösungen für Firmenkooperationen. Die AKAD University steht für Qualität in der Bildung, hohe Flexibilität und ausgezeichnete Betreuung, was durch hohe Zufriedenheitswerte der Studierenden bestätigt wird.

Pressekontakt:

AKAD University

Herr Ingo Veigel

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email : ingo.veigel@akad.de

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