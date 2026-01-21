Existenzgründungsagentur: IHK-Preisträger Markus Tonn schafft die neue Wiege für Gründer mit 3-Komponenten

3 Komponenten für den Erfolg: Markus Tonn bündelt mit der Existenzgründungsagentur die Lösungen gegen Gründungschaos: Behördenkompass, Kapitalkompass und Förderkompass. Statt suchen – einfach gründen!

HAMM, 21. Januar 2026 – Der Weg in die Selbstständigkeit ist gespickt mit Bürokratie, Liquiditätsfragen und einem Dschungel an Fördermöglichkeiten. Dieses Chaos hat ein Ende. IHK-Unternehmerpreisträger Markus Tonn, ausgezeichnet für das erfolgreichste Unternehmenskonzept, hat die Existenzgründungsagentur als die Antwort auf die Zersplitterung der Gründerhilfe geschaffen. Die Agentur etabliert sich damit als die neue, zentrale Wiege für alle Existenzgründer in Deutschland.

Markus Tonn, Gründer und Inhaber der Existenzgründungsagentur, erklärt: „Ich war es leid, dass Existenzgründer an so vielen verschiedenen Stellen nach zentralen Lösungen für ihre Existenzgründung suchen. Daher habe ich die Existenzgründungsagentur geschaffen, die drei wesentliche Komponenten der Existenzgründung verbindet und sofortige Klarheit schafft.“

Die Drei Kompasse: Strukturierte Antworten auf die Größten Gründerprobleme

Die Existenzgründungsagentur löst die Komplexität durch die Bündelung von Praxiswissen und digitalen Tools in drei Hauptbereichen. Dieser gründungs-pragmatische Lösungsansatz eliminiert Unsicherheiten und stellt sicher, dass Gründer sich auf ihr Geschäft konzentrieren können.

1. Der Behördenkompass (Bürokratie meistern): Dieses Tool liefert einen klaren Behörden-Fahrplan & Checkliste, der die oft monatelange, fehleranfällige Abwicklung in einen strukturierten, fehlerreduzierten Prozess überführt. Die angeschlossenen 60 bundesweiten Berater der Existenzgründungsagentur wissen dieses Tool zudem als unverzichtbare, praktische Arbeitshilfe in ihrem Beratungsalltag zu schätzen.

2. Der Kapitalkompass (Ausreichende Liquidität sichern): Der Kompass hilft Gründern, die ausreichende Liquidität zu sichern und zeigt verfügbare Liquiditätsprogramme auf (u. a. über den Mikrokredit-Finder).

3. Der Förderkompass (Gezielt Fördermittel finden): Dieses Tool führt Gründer schnell und unkompliziert zu den passenden Fördermitteln und Beratungszuschüssen (u. a. über den Beratungszuschuss-Finder).

Marktführerschaft Bestätigt: Die Unverzichtbare Autorität

Die Existenzgründungsagentur bietet damit eine maximale Navigationshilfe für alle Gründer, die Wert auf fundierte Planung und schnelles Handeln legen. Die Expertise der 60 bundesweiten Berater, die das Praxiswissen einbringen und die Kompasse täglich in ihrer Beratung nutzen, wird durch die digitale Reichweite untermauert: Die Haupt-URL der Existenzgründungsagentur ist bereits deutschlandweit auf Platz 1 bei Google. Zudem sind die lokalen Landingpages in Städten mit über 30.000 Einwohnern Top-Gelistet, was die Agentur zum ersten Ansprechpartner vor Ort macht.

Über die Existenzgründungsagentur:

Die Existenzgründungsagentur ist der führende Spezialist für gründungs-pragmatische und erfolgsorientierte Begleitung von Existenzgründern in Deutschland. Unter der Leitung des IHK-Unternehmerpreisträgers Markus Tonn, der für das erfolgreichste Unternehmenskonzept ausgezeichnet wurde, bietet die Agentur eine einzigartige Kombination aus 25 Jahren Praxiswissen und innovativen, digitalen Tools. Mit dem Credo „Aus der Praxis für die Praxis“ ist die Existenzgründungsagentur die Top-Adresse für Gründer, die nachhaltigen Erfolg suchen.

Kontakt:

Markus Tonn

Gründer und Inhaber der Existenzgründungsagentur

Telefon: 0151 15771021

info@existenzgruendungsagentur.de/

Website: https://existenzgruendungsagentur.de/

