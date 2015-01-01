Unverbindliche Beratung schafft Klarheit für Eigentümer

Bartelt Immobilien bietet kostenfreie Erstgespräche in Pattensen und Hannover an

Viele Immobilieneigentümer sind unsicher, welche Schritte beim Verkauf oder der Verwaltung ihrer Immobilie notwendig sind. Eine unverbindliche Beratung schafft Klarheit über Möglichkeiten, Prozesse und realistische Erwartungen. Bartelt Immobilien aus Pattensen bietet Eigentümern in der Region Hannover die Gelegenheit, sich in einem kostenfreien Erstgespräch zu informieren – ohne Verpflichtungen einzugehen.

Das inhabergeführte Familienunternehmen ist seit 1992 am Markt tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in allen Bereichen rund um die Immobilie. In einem ersten Gespräch erhalten Eigentümer einen Überblick über die verschiedenen Optionen und können ihre individuelle Situation besprechen. Dabei geht es nicht um Verkaufsdruck, sondern um sachliche Information und Orientierung.

„Viele Eigentümer kommen zu uns, weil sie sich unsicher sind, wie sie am besten vorgehen sollen“, erklärt Geschäftsführer Oliver Bartelt. „In einem unverbindlichen Gespräch können wir gemeinsam die Situation analysieren und aufzeigen, welche Schritte sinnvoll sind. Erst dann entscheiden unsere Kunden, ob und wann sie aktiv werden möchten.“

Die Beratung umfasst verschiedene Themenbereiche: von der Einschätzung des aktuellen Marktwerts über die Klärung rechtlicher Fragen bis hin zur Erläuterung des gesamten Verkaufsprozesses. Auch Fragen zur Verwaltung von Wohneigentümergemeinschaften oder vermieteten Objekten werden kompetent beantwortet. Die Experten nehmen sich Zeit, um auf die individuellen Anliegen einzugehen.

Besonders wertvoll ist die regionale Expertise des Teams. Durch die langjährige Tätigkeit in Pattensen, Hannover und der gesamten Region kennen die Makler die lokalen Besonderheiten des Immobilienmarktes genau. „Diese Ortskenntnisse fließen in jede Beratung ein und helfen Eigentümern, realistische Einschätzungen zu erhalten“, betont Oliver Bartelt.

Das kostenfreie Erstgespräch findet je nach Wunsch in den Büroräumen in Pattensen oder Hannover statt. Alternativ besuchen die Makler die Eigentümer auch vor Ort, um sich ein Bild von der Immobilie zu machen. Nach dem Gespräch erhalten Interessenten eine erste Einschätzung und können in Ruhe überlegen, wie sie weiter vorgehen möchten.

Interessenten erreichen das Team unter der Telefonnummer 0511 / 123 139 88 oder per E-Mail unter info@bartelt-immobilien.de. Weitere Informationen zur unverbindlichen Beratung und zu den Leistungen von Bartelt Immobilien wie Haus verkaufen Hannover, WEG-Verwaltung Hildesheim sowie Hausverwaltung Hemmingen erhalten Interessierte auf der Website.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BARTELT Immobilien GbR

Herr Ulrich Bartelt

Schwarzer Bär 4

30449 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 / 123 139 88

fax ..: 0511 / 473 918 46

web ..: https://www.bartelt-immobilien.de/

email : info@bartelt-immobilien.de

Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Herr Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 7079011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

