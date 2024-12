Welche Zukunft hat die Immobilie nach der Trennung?

Die Makler von Bartelt Immobilien beraten neutral und einfühlsam

Eine Trennung wirft oft komplexe Fragen zum gemeinsamen Wohneigentum auf. Die Makler von Bartelt Immobilien aus Hannover bieten eine einfühlsame, neutrale Beratung und begleiten Expartner beim Verkauf ihrer Immobilie – von der Wertermittlung über die Durchführung der Besichtigungstermine bis hin zur Immobilienübergabe.

Was passiert mit der gemeinsamen Immobilie nach einer Trennung oder Scheidung? Diese Frage stellt viele ehemalige Paare vor emotionale und finanzielle Herausforderungen. Die Makler von Bartelt Immobilien aus Hannover unterstützen Betroffene in dieser schwierigen Phase. „Unser Ziel ist es, die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden“, betont Geschäftsführer Ulrich Bartelt von Bartelt Immobilien. Dabei liegt der Fokus darauf, objektive Antworten auf zentrale Fragen zu liefern: Soll das Haus verkauft werden? Gibt es Alternativen wie die Eigentumsübertragung an einen Partner? Was geschieht mit laufenden Krediten?

„Wir helfen unseren Kunden, einen kühlen Kopf zu bewahren und fundierte Entscheidungen zu treffen“, so Ulrich Bartelt. Für die gemeinsame Immobilie kommen mehrere Optionen in Betracht: die Eigentumsübertragung, die Vermietung und der Verkauf.

Besonders dann, wenn Kinder aus der Beziehung hervorgegangen sind, kann die Eigentumsübertragung eine Möglichkeit sein. Bei dieser verbleibt einer der Partner in der Immobilie und zahlt den anderen aus.

Die Vermietung eignet sich eher bedingt für Getrennte oder Geschiedene. „Sie müssen in dieser Hinsicht auf jeden Fall an einem Strang ziehen“, erklärt Ulrich Bartelt. Die Option kommt zum Beispiel dann infrage, wenn keiner der Expartner aktuell in der Immobilie bleiben möchte, diese aber später an das Kind vererbt werden soll.

Entscheiden sich die Expartner für den Verkauf, können sie im Hinblick auf die Immobilie einen sauberen Schlussstrich ziehen. In vielen Fällen erleichtert der Verkauf der Immobilie zudem den Neuanfang, da durch den Erlös finanzielle Belastungen reduziert werden können. Bartelt Immobilien bietet in diesem Zusammenhang umfassende Leistungen, von der präzisen Wertermittlung über die diskrete Vermarktung bis hin zur rechtssicheren Immobilienübergabe.

Dank ihrer langjährigen Erfahrung und einem geschulten Team können die Immobilienexperten aus Hannover Expartner auch bei schwierigen Fällen unterstützen. Möchte einer der Expartner die Immobilie verkaufen, der andere aber nicht, kann es zu einer Teilungsversteigerung kommen. „Eine Teilungsversteigerung sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden“, erklärt der Geschäftsführer, „denn dabei handelt es sich um eine besondere Form der Zwangsversteigerung, die unter Umständen mit einem niedrigeren Verkaufserlös einhergehen kann als bei einem normalen Verkauf“. Ist partout keine andere Lösung in Sicht, informieren die Makler aber auch hierzu.

Möchten sich Interessenten über ihre Optionen beraten lassen, können sie sich unter der Rufnummer 0511 / 123 139 88 oder per E-Mail unter info@bartelt-immobilien.de an die Immobilienmakler aus Hannover wenden.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Immobilienmakler Gehrden, Immobilienmakler Hemmingen und mehr erhalten Interessenten oder auf der Webseite unter https://www.bartelt-immobilien.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BARTELT Immobilien

Herr Ulrich Bartelt

Schwarzer Bär 4

30449 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 / 123 139 88

fax ..: 0511 / 473 918 46

web ..: https://www.bartelt-immobilien.de/

email : info@bartelt-immobilien.de

Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 7079011

web ..: https://www.wavepoint.de/

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Website-Launch: casinosmitpaysafecard.surfen-ohne-risiko.net ermöglicht sicheres Spielen in Online-Spielbanken Thermografie-Inspektion von PV-Anlagen mit IR-Drohne