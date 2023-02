Die FAZ spricht mit City Immobilienmakler über die neue Bedeutung von Maklern beim Verkauf einer Immobilie

Die FAZ berichtet über die Bedeutung von Immobilienmaklern und spricht mit dem Experten Winfried Wengenroth von City Immobilienmakler

Die FAZ veröffentlichte am 15.07.2021 einen Artikel zum Immobilienmarkt im Großraum Hannover. Dabei wurde unter anderem die Bedeutung eines guten Immobilienmaklers in den Fokus gerückt. Ohne einen Immobilienmakler eine Immobilie zu verkaufen, rentiere sich für die meisten Personen und Unternehmen kaum.

Der Immobilienmakler spielt am sich beständig verändernden Immobilienmarkt eine wichtige Rolle sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Vor allem beim Verkauf einer Immobilie sind zu viele Punkte zu beachten, als dass man als Laie am Markt erfolgreich sein könne. Die Gefahren die eigene Immobilie unter Wert oder nur schwer zu verkaufen, sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Im Artikel wurde der Immobilienmakler Winfried Wengenroth von City Immobilienmakler zu seinen Erfahrungen befragt.

City Immobilienmakler – erfahrener Makler aus dem Großraum Hannover spricht über die neuen Herausforderungen

Beim Verkauf einer Immobilie müssen viele unterschiedliche Faktoren miteinander in Verbindung gebracht werden. Als Immobilienmakler muss beispielsweise der Wert der Immobilie nach Möglichkeit optimal berechnet werden, um für die Kunden den höchstmöglichen Verkaufspreis zu erzielen. City Immobilienmakler arbeitet dabei nicht nur mit moderner Technologie für automatisierte Berechnungen, sondern setzt auch spezialisierte Immobilienmakler ein, um die Immobilie in Augenschein zu nehmen und zu prüfen.

Begehrlichkeiten für die Immobilie wecken – die Balance zwischen harten Fakten und Wohnraumträumen

Als Immobilienmakler mit viel Erfahrung wissen die Profis von City Immobilienmakler, wie man eine Immobilie möglichst erfolgreich verkauft. Dreh- und Angelpunkt sind dabei die Exposees, welche von den Kunden und Interessenten angesehen werden. Diese müssen zum einen alle relevanten Fakten zur Immobilie beinhalten, müssen zum anderen aber auch das Interesse der Menschen wecken. Und das gelingt bei einer Immobilie nur über Bilder. Hochwertige Fotos, Drohnenfotos oder auch virtuelle Rundgänge laden die Menschen zum Träumen ein. Durch professionelles Home-Staging, also eine Inneneinrichtung, können Wohnträume geweckt werden. Die Kunst als Immobilienmakler ist es, die Balance zwischen Bildern und harten Fakten zu finden, um eine Immobilie gewinnbringend zu verkaufen.

Pressekontakt

City Immobilienmakler Hannover

Kurt-Schumacher-Straße 25

30159 Hannover

Niedersachsen

Tel.: 0511 13221100

Mail.: info@city-immobilienmakler.de

Web.: https://www.faz.net/firmen/bester-makler-hannover.html

City Immobilienmakler Hannover – Wir sind das Maklerunternehmen, was Sie suchen! Bei uns gilt Klasse statt Masse, weshalb wir uns wirklich Zeit für Sie und Ihr Anliegen nehmen.



