Ihr starker Immobilienmakler für Verkauf und/ oder Finanzierung Ihrer Immobilie in Schwedt und Uckermark.

Seit über 20 Jahren aktiv im Bereich der Immobilienvermittlung und der Finanzierung von Immobilien. Von der Wertermittlung über die Exposéerstellung bis hin zur Finanzierung von Immobilien.

Seit über 20 Jahren sind wir aktiv im Bereich der Vermittlung und der Finanzierung von Immobilien. Von der Wertermittlung über die Exposéerstellung bis hin zur Finanzierung von Immobilien bieten wir das komplette Spektrum einer seriösen Immobilienagentur. Wir verfügen über eine starke regionale Expertise und kennen den Markt für Immobilien sehr genau. Ob Erbschaft, Trennung oder Renteneintritt, mit uns realisieren Sie jede Änderung der Wohnsituation unkompliziert. Beginnend mit einer Marktwertanalyse oder einem Zinsrechner starten Sie online Ihr Vorhaben bequem und in Ruhe von zu Hause aus. Welchen Verkaufswert können Sie beim Verkauf Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung erwarten bzw. welcher Zinssatz und welche Rate sind von Ihnen aufzubringen, falls Sie sich für den Bau oder Kauf einer Immobilie entscheiden? Mit unserer Unterstützung kennen Sie diese Zahlen bereits vor dem eigentlichen Start Ihrer Aktivitäten. So erleben Sie keine bösen Überraschungen und haben jederzeit einen erfahrenen Ansprechpartner an Ihrer Seite. Wir führen Sie von A wie „Anfang“ bis Z wie „Ziel“ sicher auch durch die Unwägbarkeiten, die niemals ganz auszuschließen sind. Genau deshalb steht bei uns auch oft das „Z“ am Anfang, wie „Zuhören“.

Unser Firmensitz befindet sich in Schwedt/O., von wo aus wir auch in den angrenzenden Regionen wie Angermünde, Prenzlau, Eberswalde tätig sind, aber auch überregional vermitteln wir Ihre Immobilie dank unserer Partnerschaften bundesweit problemlos.

Durch beste Verbindungen zu anerkannten Bauträgern, Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern, Architekten sowie Sachverständigen verfügt die Immofinanz GmbH über ein exklusives Netzwerk, um auf alle Klientenwünsche optimal eingehen zu können. Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um Immobilien geht und begleiten Sie auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt.

Disziplin, Zuverlässigkeit, Diskretion und Seriosität sind Werte, welche in unserer Immobilienagentur großgeschrieben werden und die Arbeitsweise der Immobilienmakler zu etwas Besonderem machen.

Jeder Markt und jede Region sind unterschiedlich. Nur wer seinen ganz persönlichen Markt und die regionalen Besonderheiten gut kennt, kann individuelle und marktgerechte Lösungen finden. Neben Fachkompetenz bedarf es deshalb eines Höchstmaßes an Sensibilität. Unser überregionales Netzwerk unterstützt uns dabei, Ihre Immobilie einem großen Interessentenkreis zugänglich zu machen. Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihre Immobiliensuche, eine treffende Wertermittlung oder den Verkauf Ihrer eigenen Immobilie.

Immofinanz GmbH

Herr Tilo Iven

Ringstrasse 15

16303 Schwedt / Oder

Deutschland

fon ..: 03332/268941

web ..: http://www.immocenter-24.de/Start.htm

email : info@immocenter-24.de

Wir sind Ihr Partner wenn es um den Verkauf oder die Finanzierung Ihrer Immobilie geht. Wir sind unabhängig und keinem Bankinstitut verpflichet. Vor dem Verkauf Ihrer Immobilie erfolgt eine seriöse Wertermittlung und die Erstellung eines aussagekräftigen Exposé. Auch die Immobilienfinanzierung übernehmen wir auf Wunsch, hierfür gleichen wir die Konditionen von mittlerweile über 400 Bankpartnern ab, um letztendlich die für Sie passende Finanzierung zu finden. Die Zufriedenheit unserer Kunden bestätigt uns in dem was wir tun.

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

