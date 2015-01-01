Gründungszuschuss: Was viele nicht wissen – und was darüber entscheidet, ob der Antrag Erfolg hat

Unternehmenswerk (AZAV-zertifiziert) unterstützt Gründer:innen beim Gründungszuschuss – von der Ersteinschätzung bis zum fertigen Businessplan. Remote, praxisnah, förderorientiert.

Der Gründungszuschuss ist eine der wenigen staatlichen Förderungen, die Gründer:innen in der kritischen Startphase finanziell absichern. Wer Arbeitslosengeld I bezieht und sich selbstständig machen möchte, kann diese Förderung beantragen – doch die Bewilligung ist nicht garantiert. Die Agentur für Arbeit entscheidet nach Ermessen. Ausschlaggebend sind die Tragfähigkeitsprüfung durch eine fachkundige Stelle sowie die Qualität des vorgelegten Businessplans.

Genau hier setzt Unternehmenswerk an. Pavel Deuble begleitet Gründungsinteressierte von der Idee bis zur eingabefertigen Unterlage – mit einem Businessplan, der die Anforderungen der Agentur für Arbeit erfüllt und das Vorhaben überzeugend darstellt. Unternehmenswerk / UW Unternehmensweg GmbH ist AZAV-zertifizierter Träger (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) und erfüllt damit die formalen Voraussetzungen für Maßnahmen im Kontext der staatlichen Arbeitsförderung. Wer darüber hinaus einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) nutzen kann, findet unter https://unternehmenswerk.de/avgs-coaching/ weitere Informationen zum ergänzenden AVGS Gründercoaching von Unternehmenswerk.

„Ein Gründungszuschuss-Antrag steht und fällt mit dem Businessplan. Wer dort mit vagen Annahmen oder fehlender Finanzplanung antritt, riskiert eine Ablehnung – unabhängig davon, wie gut die Geschäftsidee tatsächlich ist.“ “ Pavel Deuble, Inhaber Unternehmenswerk

Leistungen im Überblick: Was Unternehmenswerk beim Gründungszuschuss übernimmt

Die Beratung richtet sich an Personen mit konkretem Gründungsvorhaben und laufendem ALG-I-Anspruch. Unternehmenswerk ist als AZAV-zertifizierter Träger anerkannt und bringt damit nicht nur fachliche, sondern auch formale Qualifikation für die Begleitung geförderter Gründungsvorhaben mit. Typische Leistungsinhalte:

Ersteinschätzung & Förderfähigkeit: Prüfung, ob die Voraussetzungen für den Gründungszuschuss vorliegen Businessplan-Erstellung: Vollständig ausgearbeiteter, prüffähiger Businessplan inkl. Markt- und Wettbewerbsanalyse Finanzplanung: Umsatzplanung, Kostenstruktur, Rentabilitätsvorschau, Liquiditätsplanung Tragfähigkeitsbescheinigung: Unterstützung bei der Einholung durch eine anerkannte fachkundige Stelle Antragsvorbereitung: Strukturierte Vorbereitung aller relevanten Unterlagen für die Agentur für Arbeit

Ablauf: So läuft die Gründungszuschuss-Beratung bei Unternehmenswerk

Kurzanfrage mit Vorhaben und aktuellem ALG-I-Status Erstgespräch: Einschätzung der Förderfähigkeit und Besprechung des Vorhabens Erarbeitung des Businessplans (inkl. Finanzplanung) Einholung der Tragfähigkeitsbescheinigung Einreichung bei der Agentur für Arbeit

Der gesamte Prozess läuft in der Regel remote und ist ortsunabhängig möglich.

Für wen ist diese Beratung geeignet?

Personen mit laufendem ALG-I-Anspruch und konkreter Gründungsabsicht Gründungsinteressierte, die noch keinen vollständigen Businessplan haben Vorhaben, bei denen unklar ist, ob und wie eine Förderung beantragt werden kann Personen, die einen früheren Antrag bereits erhalten haben und einen Widerspruch oder Neuantrag vorbereiten wollen

FAQ

Was ist der Gründungszuschuss? Eine Ermessensleistung der Bundesagentur für Arbeit nach § 93 SGB III. Wer ALG I bezieht und eine selbstständige Tätigkeit aufnimmt, kann für bis zu 15 Monate finanzielle Unterstützung erhalten – wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und das Vorhaben als tragfähig eingestuft wird.

Was ist eine Tragfähigkeitsbescheinigung? Ein Pflichtdokument für den Antrag. Eine anerkannte fachkundige Stelle – z. B. ein Steuerberater, eine IHK oder ein zertifizierter Berater – bestätigt schriftlich, dass das geplante Vorhaben wirtschaftlich tragfähig ist.

Was bedeutet AZAV-zertifiziert? AZAV steht für die „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung“. Die Zertifizierung ist gesetzliche Voraussetzung für Träger, die Maßnahmen im Kontext der staatlichen Arbeitsförderung anbieten. Unternehmenswerk erfüllt diese Voraussetzung.

Übernimmt Unternehmenswerk auch die Tragfähigkeitsbescheinigung selbst? Unternehmenswerk erstellt den Businessplan und begleitet die Antragsvorbereitung. Die Ausstellung der Tragfähigkeitsbescheinigung erfolgt durch eine anerkannte fachkundige Stelle; Unternehmenswerk unterstützt bei der Koordination.

Wie lange dauert die Bearbeitung? Je nach Umfang und Mitwirkung des Gründers in der Regel 10-14 Werktage für den Businessplan.

Kontakt & nächste Schritte

E-Mail: info@unternehmenswerk.de

Telefon: 0176 – 57 901 100

Website: https://unternehmenswerk.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmenswerk Inh. Pavel Deuble

Herr Pavel Deuble

Koblenzerstr. 52

50968 köln

Deutschland

fon ..: 017657901100

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email : info@unternehmenswerk.de

Über Unternehmenswerk Inh. Pavel Deuble

Unternehmenswerk unterstützt Gründer und Selbstständige mit praxisorientiertem Coaching und klarer Umsetzungsstruktur. Als AZAV-zertifizierter Träger bietet Unternehmenswerk die organisatorische Grundlage, AVGS-Maßnahmen regelkonform umzusetzen – jeweils abhängig von der individuellen Bewilligung.

Pressekontakt:

Unternehmenswerk Inh. Pavel Deuble

Herr Pavel Deuble

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