Gründungscoaching jetzt mit staatlicher Förderung: AZAV-zertifiziertes AVGS-Gründercoaching

Viele Gründungen scheitern an fehlender Struktur. Unternehmenswerk setzt genau dort an; jetzt mit AVGS-Förderung und AZAV-Zertifizierung.

Viele Gründungsideen scheitern nicht, weil sie schlecht sind – sondern weil Struktur, Klarheit und ein umsetzbarer Plan fehlen. Unternehmenswerk, Inhaber Pavel Deuble, bietet ab sofort ein praxisorientiertes 1:1-Gründercoaching an, das genau dort ansetzt. Als AZAV-zertifizierter Träger ermöglicht Unternehmenswerk die Nutzung eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins (AVGS) – vorbehaltlich der Bewilligung durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter.

Auf einen Blick

? Träger: Unternehmenswerk Pavel Deuble/ UW Unternehmensweg

? Zertifizierung: AZAV-zugelassener Träger (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung)

? Format: Individuelles 1:1-Coaching (remote möglich)

? Finanzierung: Über AVGS (Bewilligung durch Agentur für Arbeit / Jobcenter vorausgesetzt)

? Zieldatum: ab Januar 2026

Warum scheitern Gründungen? Und wie hilft das Coaching?

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist anspruchsvoll. Laut Studien scheitern viele Gründungen in den ersten Jahren – häufig nicht wegen mangelnder Fachkompetenz, sondern wegen unklarer Zielgruppe, fehlender Preislogik oder fehlenden Vertriebsplans. Das AVGS Gründercoaching von Unternehmenswerk setzt genau an diesen kritischen Punkten an.

_Pavel Deuble, Inhaber von Unternehmenswerk: „Das Coaching endet nicht mit einem motivierenden Abschlussgespräch. Am Ende hat der Teilnehmer ein strukturiertes, umsetzbares Gründungskonzept mit klaren nächsten Schritten in der Hand.“_

Inhalte des Gründercoachings: praxisnah, individuell, umsetzbar

Die Coaching-Schwerpunkte orientieren sich am jeweiligen Stand und Vorhaben des Gründers. Typische Themenfelder sind:

* Geschäftsidee schärfen: Zielgruppe, Nutzenversprechen, Abgrenzung zum Wettbewerb

* Angebot & Preislogik: Leistungspakete, Kalkulation, tragfähiges Preismodell

* Markt- und Wettbewerbscheck: Realistisch, entscheidungsorientiert, ohne Schönfärberei

* Kundengewinnung: Geeignete Kanäle, erste Vertriebsschritte, konkreter Umsetzungsplan

* Planung & Umsetzung: Prioritäten, To-dos, Meilensteine, Risikobetrachtung

Das Ergebnis ist kein theoretisches Papier, sondern ein belastbares Gründungskonzept, das direkt für die nächsten Schritte genutzt werden kann.

Ablauf: So funktioniert das AVGS Coaching in der Praxis

* Kurzanfrage bei Unternehmenswerk (Vorhaben und Basisdaten)

* Abstimmung des Coaching-Setups (Schwerpunkte, Format, Zeitplan)

* Einholung und Bewilligung des AVGS durch Agentur für Arbeit oder Jobcenter

* Coaching-Start nach Freigabe

_Wichtig: Ohne Bewilligung des AVGS durch die zuständige Stelle kann das geförderte Coaching nicht stattfinden. Unternehmenswerk unterstützt bei der Vorbereitung der Anfrage._

Für wen ist das AVGS Gründercoaching geeignet?

Das Angebot richtet sich insbesondere an:

* Personen, die gründen möchten, aber Struktur und eine klare Reihenfolge benötigen

* Vorhaben mit offenen Fragen zu Angebot, Zielgruppe, Preis oder Vertrieb

* Gründer, die ihre Planung in konkrete, umsetzbare Schritte übersetzen müssen

* Arbeitsuchende oder Angestellte, die den Schritt in die Selbstständigkeit ernsthaft vorbereiten wollen und Anspruch auf einen AVGS haben

_“Ein gutes Coaching gibt keine Antworten vor, die der Gründer selbst nicht versteht. Es schafft Klarheit über die richtigen Fragen – und dann einen Plan, wie man sie beantwortet.“_

“ Pavel Deuble, Inhaber Unternehmenswerk

Häufige Fragen (FAQ)

Was bedeutet AZAV-zertifiziert?AZAV steht für die „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung“. Die Zertifizierung ist gesetzliche Voraussetzung für Träger, die Maßnahmen im Kontext der staatlichen Arbeitsförderung anbieten.Ist AVGS Coaching automatisch kostenlos?Nur wenn Agentur für Arbeit oder Jobcenter den AVGS bewilligen und die Maßnahme freigeben. Eine Förderung ohne Bewilligung ist nicht möglich.Was ist das konkrete Ergebnis?Ein strukturiertes Gründungskonzept mit klaren nächsten Schritten: Angebot, Zielgruppe, Preislogik, Kundengewinnung und Umsetzungsplan – kein Motivationskurs.Kann das Coaching remote stattfinden?Ja. Das Coaching findet in der Regel per Videokonferenz statt und ist ortsunabhängig.

Kontakt und nächste Schritte

AVGS Gründercoaching anfragen: unternehmenswerk.de/kontakt/

Weitere Informationen: unternehmenswerk.de/avgs-coaching/

E-Mail: info@unternehmenswerk.de

Telefon: 0176-579 01 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmenswerk Inh. Pavel Deuble

Herr Pavel Deuble

Koblenzerstr 52

50968 köln

Deutschland

fon ..: 017657901100

web ..: https://www.unternehmenswerk.de

email : info@unternehmenswerk.de

Über Unternehmenswerk Inh. Pavel Deuble

Unternehmenswerk unterstützt Gründer und Selbstständige mit praxisorientiertem Coaching und klarer Umsetzungsstruktur. Als AZAV-zertifizierter Träger bietet Unternehmenswerk die organisatorische Grundlage, AVGS-Maßnahmen regelkonform umzusetzen – jeweils abhängig von der individuellen Bewilligung.

Pressekontakt:

Unternehmenswerk Inh. Pavel Deuble

Herr Pavel Deuble

Koblenzerstr 52

50968 köln

fon ..: +4917657901100

email : info@unternehmenswerk.de

