Digitale Bewerbung, KI und neue Arbeitswelt: AVGS-Coaching.de macht Menschen fit für die Zukunft

KI, Digitalisierung und neue Jobmodelle stellen Bewerber vor neue Aufgaben. AVGS-Coaching.de macht sie fit für die Anforderungen von morgen.

Berlin, 7.11.2025 – Die Arbeitswelt befindet sich im größten Wandel seit Jahrzehnten. Digitale Bewerbungen, KI-gestützte Auswahlverfahren und flexible Arbeitsmodelle prägen, wie Menschen heute arbeiten und sich bewerben. Viele spüren diese Veränderungen, doch nur wenige wissen, wie sie sich gezielt darauf vorbereiten können. Genau hier setzt AVGS-Coaching.de, ein Angebot der AVOCONS GmbH, an. Die zertifizierten Coachings helfen Menschen, den Übergang in die moderne, technologiegeprägte Berufswelt erfolgreich zu meistern. Sie vermitteln digitales Wissen, stärken persönliche Kompetenzen und unterstützen praxisnah beim nächsten Karriereschritt.

Moderne Arbeitswelt: Chance und Herausforderung zugleich

Die moderne Arbeitswelt, oft auch unter dem Begriff _New Work_ zusammengefasst, bringt viele Vorteile. Mehr Gestaltungsspielraum, flexible Arbeitsmodelle und eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben stehen im Mittelpunkt. Vor allem jüngere Generationen legen Wert auf Sinnhaftigkeit, Freiheit und digitale Strukturen. Sie erwarten von Arbeitgebern moderne Prozesse und Flexibilität.

Doch auch erfahrene Fachkräfte stehen vor neuen Anforderungen. Virtuelle Kommunikation, hybride Teams und KI-gestützte Bewerbungsverfahren gehören heute zum Standard. Deshalb ist es entscheidend, die eigenen digitalen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich aktiv auf diese Veränderungen einzustellen.

Coaching als Schlüssel für den Übergang in die Arbeitswelt von morgen

Der Wandel hin zu mehr Digitalisierung und Eigenverantwortung verlangt neue Kompetenzen – fachlich wie persönlich. Viele Menschen erleben diesen Übergang als komplex oder verunsichernd. AVGS-Coaching.de bietet gezielte Unterstützung: Die zertifizierten Coaches begleiten Arbeitssuchende, Berufseinsteiger:innen sowie Umsteiger:innen dabei, ihre Stärken zu erkennen, Bewerbungsprozesse souverän zu meistern und sich sicher in der modernen Arbeitswelt zu bewegen.

In den praxisnahen Einzelcoachings lernen Teilnehmende,

* wie moderne, KI-gestützte Bewerbungsverfahren funktionieren,

* wie sie eine überzeugende Online-Präsenz aufbauen,

* und wie sie sich in digitalen Vorstellungsgesprächen authentisch und professionell präsentieren.

Die Coachings sind zu 100 % über den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters förderfähig.

„Wir begleiten Menschen beim Schritt in die Arbeitswelt von morgen, unabhängig von Alter oder Berufserfahrung“, erklärt André Voltz, Geschäftsführer von AVOCONS GmbH. „Wer versteht, wie Digitalisierung und moderne Arbeitsformen zusammenspielen, gewinnt Sicherheit, Selbstvertrauen und echte Zukunftsperspektiven.“

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.avgs-coaching.de.

