  • GFN stärkt KI-Kompetenzen: Kostenlose Selbstlernkurse & Microsoft Copilot in Umschulungen

    Zukunftsfit mit KI: Bildungsanbieter GFN bietet kostenlose KI-Selbstlernmodule und integriert Microsoft Copilot in alle Umschulungen – für praxisnahe Kompetenzen im Job.

    BildDer IT-Bildungsanbieter GFN setzt ein starkes Zeichen für zukunftsorientiertes Lernen und digitale Teilhabe: Mit zwei neuen Initiativen rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) fördert GFN gezielt die digitalen Kompetenzen der Teilnehmenden.

    Kostenloses KI-Selbstlernangebot

    Ab Mitte November 2025 stehen allen Weiterbildungsteilnehmenden und Umschüler:innen 3 kompakte Online-Selbstlernkurse zur Verfügung, die praxisnahes KI-Wissen vermitteln – kostenlos und ergänzend zur regulären Qualifizierung. Die Module decken zentrale Themen ab: von den Grundlagen der Künstlichen Intelligenz über effektives Prompten bis hin zur praktischen Anwendung von Microsoft Copilot.

    „Mit den KI-Kursen möchten wir unseren Teilnehmenden einen echten Kompetenzvorteil bieten“, erklärt GFN-Geschäftsführer Nils Manegold. „Gerade im digitalen Arbeitsmarkt sind Fähigkeiten im Umgang mit KI zunehmend gefragt – und wir ermöglichen den Einstieg ganz unkompliziert.“

    Die Module können flexibel einzeln oder als Gesamtpaket absolviert werden. Nach jedem Kurs erhalten die Teilnehmenden ein GFN-Zertifikat. Wer alle drei Module inklusive Prüfung erfolgreich abschließt, erhält den „KI-Führerschein“ – ein aussagekräftiger Kompetenznachweis für Bewerbungen und den beruflichen Alltag.

    Microsoft Copilot wird Teil der Umschulungen

    Ab Januar 2026 geht GFN noch einen Schritt weiter: Alle Umschulungsteilnehmenden deutschlandweit erhalten eine persönliche Lizenz für Microsoft Copilot. Damit wird das KI-gestützte Arbeiten direkt in den Lernalltag integriert. Copilot unterstützt die Teilnehmenden unter anderem beim Verfassen der Abschluss-Projektarbeit, bei der Organisation ihrer Lernprozesse und der Problemlösung in berufsnahen Arbeitsszenarien.

    „Mit der Integration von Copilot in unsere Umschulungen setzen wir ein klares Zeichen für zukunftsorientiertes Lernen“, so Nils Manegold. „Unsere Teilnehmenden profitieren von einer praxisnahen Anwendung und entwickeln wichtige Kompetenzen für den modernen Arbeitsalltag.“

    Das Angebot umfasst eine Einführung in Microsoft 365 sowie die Nutzung von Copilot-Funktionen in zentralen Anwendungen wie Outlook, Teams und Excel. Die flächendeckende Integration der Microsoft-KI in alle Umschulungen unterstreicht den Anspruch des Bildungsanbieters, digitale Bildung aktiv mitzugestalten und Teilnehmende optimal auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten – inklusive schnellem und erfolgreichem Jobstart.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GFN GmbH
    Frau Stephanie Dümig
    Am Taubenfeld 10
    69123 Heidelberg
    Deutschland

    fon ..: 06221 8322-0
    web ..: https://www.gfn.de/
    email : presse@gfn.de

    Die GFN GmbH begleitet als Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrer Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt des 1997 gegründeten Unternehmens liegt auf marktorientierten IT-Umschulungen und -Weiterbildungen für Arbeitsuchende sowie für förderfähige Unternehmen und Beschäftigte. Auch bedarfsorientierte Coachings mit individuellen Schwerpunkten werden angeboten. Kooperationen mit führenden Herstellern der Softwarebranche und international anerkannte Zertifizierungen, unter anderem von Microsoft, SAP und PRINCE2, gewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschritt orientiertes Schulungsangebot. Der trainergeleitete Präsenz- und Online-Unterricht findet bundesweit an über 400 Trainingscentern und Kooperationsstandorten sowie ortsunabhängig im virtuellen Klassenzimmer statt. Seit September 2020 gehört die GFN GmbH zur Amadeus-FiRe Gruppe.

    Pressekontakt:

    GFN GmbH
    Frau Stephanie Dümig
    Am Taubenfeld 10
    69123 Heidelberg

    fon ..: 06221 8322-0
    email : presse@gfn.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Reply wird priorisierter Partner im „Microsoft Copilot Jumpstart Partner Program“
      Auszeichnung von Microsoft für Copilot-Projekte...

    2. Exploits stärkt technische Kompetenzen weiter
      Vancouver, British Columbia – 6. Juli 2022 – Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQX: NFLDF) (FWB: 634) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Doug...

    3. Novamind stärkt seine Kompetenzen im Bereich psychische Gesundheit durch Aufnahme einer führenden Kommunikationsexpertin
      Samantha DeLenardo wechselt von CAMH, dem größten Ausbildungskrankenhaus und führenden Forschungszentrum für psychische Gesundheit Kanadas, zu Novamind TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 6. August 2021 / (CSE: NM | OTC:...

    4. REPLY präsentiert die M365 Copilot Immersive Experience auf der XCHANGE 2024 in Mailand
      REPLY treibt die Einführung von M365 Copilot aktiv voran: Präsentation der M365 Copilot Immersive Experience auf der XCHANGE 2024 in Mailand...

    5. Kaffee. Copilot. Klarheit.: Erfolgreicher Auftakt für Damian Gorzkullas neues Live-Format
      Mit Kaffee. Copilot. Klarheit. startet Damian Gorzkulla ein Live-Format, das Technik greifbar macht - nahbar, locker und mit Aha-Effekt. Produktivität trifft auf Kaffeeküche statt Frontalunterricht....

    6. Black Swan Graphene stärkt seine Kompetenzen im Bereich Technik und Produktentwicklung mit der Bestellung eines erfahrenen Graphenexperten zum Vice-President Research and Product Development
      TORONTO, Ontario – 13. April 2023 / IRW-Press / – Black Swan Graphene Inc. (Black Swan) (oder das Unternehmen) (TSX-V: SWAN) (OTCQB: BSWGF) (Frankfurt: R96) freut sich, die Ernennung von...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.