EDV und IT Entsorgung in Freiburg: ProCoReX Europe GmbH spezialisiert auf zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH erfüllt im Gesundheitswesen in Freiburg höchste Datenschutzanforderungen bei der EDV und IT Entsorgung – mit zertifizierter Datenträgervernichtung und Dokumentation

Pflegeheime, Kliniken und Praxen verarbeiten besonders schützenswerte Daten, deren Vertraulichkeit und Sicherheit zu jeder Zeit gewährleistet sein muss. Die ProCoReX Europe GmbH hat ein eigenes, hochspezialisiertes Servicepaket für den Gesundheitssektor in Freiburg entwickelt, um diesen besonderen Anforderungen gerecht zu werden. Die angebotene EDV und IT Entsorgung wird hierbei konsequent mit einer zertifizierten Datenträgervernichtung nach DIN 66399 verbunden. Jeder einzelne Schritt ist dabei nachvollziehbar, transparent dokumentiert und rechtlich revisionssicher belegt. Nach individuellem Bedarf werden Geräte und die dazugehörigen Speichermedien direkt vor Ort abgeholt, Sammelbehälter bereitgestellt und alle Prozesse flexibel an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen medizinischen Einrichtung angepasst. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Freiburg minimiert effektiv Risiken, die durch Restdaten oder unbefugten Zugriff entstehen könnten. Sie sichert zudem die lückenlose Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Sozialgesetzbuches (SGB), welche den Umgang mit Patientendaten regeln. Nach Abschluss der Entsorgungsmaßnahme stellt ProCoReX Europe GmbH ein umfassendes Zertifikat bereit, das bei Kontrollen, Audits und Berichterstattung auf Nachfrage sofort einsetzbar ist und somit für maximale Rechtssicherheit sorgt. Auch in der Entsorgung hält ProCoReX Europe GmbH höchste Standards hoch: Wertstoffe werden sortenrein und umweltverträglich recycelt, um wertvolle Ressourcen zu schonen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Schadstoffe werden dokumentiert getrennt und fachgerecht entsorgt. Dank persönlicher Ansprechpartner, einer schnellen Bereitstellung des Services und eines tiefgehenden Verständnisses für die sensiblen Anforderungen des Gesundheitswesens ist die EDV und IT Entsorgung in Freiburg mit ProCoReX Europe GmbH sicherer und durchgängiger als je zuvor. Vertrauen Sie auf unseren Service für eine risikofreie und nachhaltige IT-Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Freiburg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-freiburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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