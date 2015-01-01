Computer und PC Entsorgung in München: ProCoReX Europe GmbH kombiniert nachhaltige Computerschrott-Entsorgung

ProCoReX Europe GmbH ermöglicht Unternehmen jeder Größe eine sichere Computer und PC Entsorgung in München – mit zertifizierter Datenträgervernichtung und vollständiger Nachweisführung

Mit dem technologischen Fortschritt wächst auch der Druck auf Unternehmen, veraltete IT nachhaltig und rechtskonform auszusondern. Die ProCoReX Europe GmbH in München bietet hierfür mit ihrer spezialisierten Computer und PC Entsorgung eine rundum sichere und nachhaltige Lösung, die alle Risiken für Umwelt und Datensicherheit minimiert.

Nach einer strukturierten Beratung werden alle Geräte professionell vor Ort abgeholt und digital im System erfasst. Für jeden Schritt – von der Bestandsaufnahme über den Transport bis zur finalen Verwertung – erhalten Kunden vollwertige Nachweisdokumente. Zentrales Element des Prozesses bleibt die zertifizierte Datenträgervernichtung in München nach DIN 66399: Bevor irgendetwas recycelt wird, werden alle Datenträger lückenlos vernichtet und ihre physische Zerstörung von ProCoReX dokumentiert. Mit dem Einzelnachweis für jede Festplatte oder SSD sind Unternehmen bei jeder Datenschutzprüfung, jedem Audit und in jeder Berichtspflicht auf der sicheren Seite.

Die aufbereiteten Wertstoffe aus der Computer und PC Entsorgung in München werden umweltgerecht recycelt und in die Kreislaufwirtschaft zurückgeleitet. Problematische Abfälle werden sachgerecht aussortiert und separat, normkonform entsorgt.

Mit diesem Ansatz bietet ProCoReX Europe GmbH nicht nur sichere IT-Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung in München: Unternehmen erhalten planbare Prozesse, nachvollziehbare Nachweise und flexible Ansprechpersonen über den gesamten Projektverlauf hinweg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/muenchen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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