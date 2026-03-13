EDV und IT Entsorgung in Brandenburg: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung

Von Schulen bis Kommunen: ProCoReX Europe GmbH sichert EDV und IT Entsorgung in Brandenburg ab – zertifizierte Datenträgervernichtung und rechtmäßige Entsorgung für alle öffentlichen Einrichtungen.

Für öffentliche Einrichtungen ist eine rechtssichere und nachvollziehbare Vorgehensweise bei der EDV und IT Entsorgung in Brandenburg unerlässlich. Die ProCoReX Europe GmbH hat einen spezialisierten Service etabliert, der genau diese Anforderungen erfüllt und sogar übertrifft. Von der präzisen Terminplanung über die detaillierte Erfassung sämtlicher IT-Bestände bis hin zur aufgabenspezifischen Logistik wird jeder einzelne Schritt lückenlos dokumentiert. Dies gewährleistet maximale Transparenz und Auditfähigkeit, die im öffentlichen Sektor von größter Bedeutung sind. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Brandenburg erfolgt im geschützten Rahmen nach der strengen DIN Norm 66399. Schulen, Ämter, Universitäten und andere Träger erhalten nach jedem Vorgang ein offizielles Zertifikat, das die rechtskonforme und unwiderrufliche Zerstörung sensibler Daten belegt. Die EDV und IT Entsorgung in Brandenburg funktioniert dabei transparent – alle Recyclingwege und Schadstoffprozesse werden detailliert erfasst, dokumentiert und können auf Wunsch für die Berichtspflicht an Behörden ausgegeben werden. ProCoReX Europe GmbH ist sich der immensen Verantwortung bewusst, die sie in diesem Sektor trägt. Der ProCoReX-Service ist darauf ausgelegt, Wartezeiten zu minimieren, umfassende Aufklärungsarbeit zu leisten und die Einhaltung aller rechtlichen Standards für den öffentlichen Sektor lückenlos nachzuweisen. Dies schließt insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und andere relevante gesetzliche Bestimmungen ein. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Brandenburg schützt vertrauliche Daten auch im nicht-privatwirtschaftlichen Sektor optimal vor Missbrauch und unbefugtem Zugriff, wodurch sowohl staatliche als auch kommunale Einrichtungen ihre Reputation und das Vertrauen der Bürger wahren können. ProCoReX Europe GmbH stellt sicher, dass alle Materialien nach den höchsten Umweltstandards verarbeitet werden. Wertstoffe und elektronische Komponenten werden recycelt, um Ressourcen zu schonen und einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Dies umfasst auch die fachgerechte Entsorgung von Batterien, giftigen Substanzen und anderen umweltschädlichen Bauteilen, deren unsachgemäße Behandlung hohe Bußgelder zur Folge haben könnte. Durch die Wahl der ProCoReX Europe GmbH für ihre EDV und IT Entsorgung in Brandenburg investieren öffentliche Einrichtungen nicht nur in Datensicherheit, sondern auch in eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Zukunft. Mit persönlicher Betreuung und einer zuverlässigen Prozessabwicklung wird ProCoReX Europe GmbH zum vertrauenswürdigen Partner im öffentlichen Dienst.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-brandenburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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