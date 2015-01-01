-
Computer und PC Entsorgung in Köln: Computerschrott nachhaltig und datensicher mit ProCoReX Europe GmbH
ProCoReX Europe GmbH sorgt für nachhaltige Computer und PC Entsorgung in Köln – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, lückenloser Dokumentation und ökologischer Kreislaufwirtschaft.
Sichere und nachhaltige IT-Entsorgung ist für Unternehmen und Organisationen in Köln kein Luxus, sondern heute Standard. Die ProCoReX Europe GmbH liefert einen Komplettservice zur Computer und PC Entsorgung, bei dem – unabhängig von Art und Anzahl der Altgeräte – ein digital dokumentierter, rechts- und umweltkonformer Prozess geboten wird.
Nach einer persönlichen Beratung werden alle IT-Komponenten am Kundenstandort abgeholt und für den weiteren Ablauf sortenrein vorsortiert. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Köln garantiert, dass sämtliche sensible Daten auf Festplatten, SSDs, USB-Sticks oder Bändern endgültig entfernt werden – und zwar sichtbar dokumentiert nach DIN 66399. Für jede Computer und PC Entsorgung in Köln stellt ProCoReX Europe GmbH aussagekräftige Zertifikate über die vollständige Datenvernichtung bereit.
Im Anschluss werden alle einsammelten Geräte getrennt: Wertvolle Metalle, Leiterplatten und andere Komponenten werden recycelt; Batterien und spezialisierte Baugruppen werden so verarbeitet, dass keine Umweltbelastung entsteht. Die Beratung bleibt persönlich, alle Nachweise für Audits oder Zertifizierungen sind digital verfügbar.
Mit ProCoReX Europe GmbH profitieren Unternehmen in Köln von einer modernen Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – rechtssicher, ressourcenschonend und auf individuelle Anforderungen zugeschnitten.
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
