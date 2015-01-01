Computer und PC Entsorgung in Köln: Computerschrott nachhaltig und datensicher mit ProCoReX Europe GmbH

ProCoReX Europe GmbH sorgt für nachhaltige Computer und PC Entsorgung in Köln – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, lückenloser Dokumentation und ökologischer Kreislaufwirtschaft.

Sichere und nachhaltige IT-Entsorgung ist für Unternehmen und Organisationen in Köln kein Luxus, sondern heute Standard. Die ProCoReX Europe GmbH liefert einen Komplettservice zur Computer und PC Entsorgung, bei dem – unabhängig von Art und Anzahl der Altgeräte – ein digital dokumentierter, rechts- und umweltkonformer Prozess geboten wird.

Nach einer persönlichen Beratung werden alle IT-Komponenten am Kundenstandort abgeholt und für den weiteren Ablauf sortenrein vorsortiert. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Köln garantiert, dass sämtliche sensible Daten auf Festplatten, SSDs, USB-Sticks oder Bändern endgültig entfernt werden – und zwar sichtbar dokumentiert nach DIN 66399. Für jede Computer und PC Entsorgung in Köln stellt ProCoReX Europe GmbH aussagekräftige Zertifikate über die vollständige Datenvernichtung bereit.

Im Anschluss werden alle einsammelten Geräte getrennt: Wertvolle Metalle, Leiterplatten und andere Komponenten werden recycelt; Batterien und spezialisierte Baugruppen werden so verarbeitet, dass keine Umweltbelastung entsteht. Die Beratung bleibt persönlich, alle Nachweise für Audits oder Zertifizierungen sind digital verfügbar.

Mit ProCoReX Europe GmbH profitieren Unternehmen in Köln von einer modernen Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – rechtssicher, ressourcenschonend und auf individuelle Anforderungen zugeschnitten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/koeln/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/koeln/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wer bin ich wirklich? Kostenloser Persönlichkeitstest analysiert Introversion und Ambiversion Goldboom in Australien: Top-Explorer haben über 20 Millionen Unzen in der Pipeline