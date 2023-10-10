Cash sichern, Führung stärken, Umsetzung durchsetzen: Marco Behnke Der Interim Manager unterstützt Unternehmen

Marco Behnke Der Interim Manager(TM) bringt Unternehmen in kritischen Phasen zurück in die Handlungsfähigkeit

Wenn Liquidität eng wird, Entscheidungen zu lange dauern und die Steuerung im Unternehmen nicht mehr greift, braucht es keine weiteren Folien, sondern operative Führung mit Wirkung. Marco Behnke Der Interim Manager(TM) übernimmt Verantwortung genau in diesen Situationen. Als erfahrener Interim CFO, COO und CEO unterstützt er Unternehmen dabei, Cash zu sichern, Transparenz herzustellen, Leistungssysteme aufzubauen und operative Umsetzung wieder in Gang zu bringen.

Marco Behnke steht für Interim Management mit klarer Ergebnisorientierung. Sein Fokus liegt auf Unternehmen, die unter hohem Zeitdruck stabilisiert, neu ausgerichtet oder konsequent auf Umsetzung getrimmt werden müssen. Dabei arbeitet er vor allem mit mittelständischen Unternehmen und Private Equity Beteiligungen, bei denen schnelle Entscheidungen, belastbare Zahlen und konsequente Führung über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Im Zentrum seiner Arbeit steht nicht Beratung auf Distanz, sondern aktive Verantwortung in der Linie. Marco Behnke steigt dort ein, wo Unsicherheit, Intransparenz und operative Reibung den Handlungsspielraum der Geschäftsführung einschränken. Er schafft in kurzer Zeit Klarheit über Liquidität, Risiken, Steuerungsdefizite, Verantwortlichkeiten und Engpässe. Darauf aufbauend etabliert er ein belastbares Führungs und Steuerungssystem, das Entscheidungen wieder möglich macht.

Sein Leistungsspektrum umfasst die Übernahme von Führungsverantwortung als Interim CFO, COO oder CEO in Sondersituationen, Turnaround Mandaten, Restrukturierungen und Transformationsphasen. Dazu gehören unter anderem der Aufbau eines konsequenten Cash Managements, die Einführung belastbarer Forecasts, die Schärfung von KPI Strukturen, die Stabilisierung von Finance und Operations, die Verbesserung von Working Capital sowie die Umsetzung klarer Governance und Reporting Routinen. Hinzu kommt seine Erfahrung in der Digitalisierung und Automatisierung von Finanzprozessen sowie in der Nutzung moderner KI Werkzeuge im Finance Umfeld.

Für Auftraggeber liegt der Mehrwert in der Kombination aus Erfahrung, Umsetzungsstärke und Geschwindigkeit. Marco Behnke analysiert nicht monatelang, sondern stellt rasch fest, wo Liquidität gebunden wird, wo Steuerung ausfällt und welche Hebel sofort gezogen werden müssen. Unternehmen gewinnen dadurch nicht nur Transparenz, sondern vor allem Zeit, Entscheidungskraft und operative Kontrolle zurück.

Gerade in angespannten Unternehmenssituationen zeigt sich der Unterschied zwischen Theorie und Wirkung. Viele Organisationen verfügen über Daten, aber nicht über Steuerbarkeit. Viele haben Verantwortliche, aber keine klare Führung im Takt der Lage. Genau hier setzt Marco Behnke an. Er verbindet Finance, operative Umsetzung und Führung unter Druck zu einem belastbaren Gesamtsystem, das nicht nur für Berichte reicht, sondern im Alltag trägt.

Seine Arbeit ist besonders relevant für Unternehmen, die sich in einer Phase des Umbruchs befinden. Dazu zählen akute Liquiditätsengpässe, schwache Ergebnissituationen, unzureichende Transparenz in Finance und Controlling, fehlende Umsetzungskraft in Transformationsprojekten, Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Gesellschaftern, Geschäftsführung und Banken sowie operative Instabilität nach Wachstum, Zukäufen oder Führungswechseln.

Marco Behnke ist nicht nur als Interim Manager in der Praxis aktiv, sondern auch als Fachbuchautor und profilierter Impulsgeber im Markt präsent. Mit einer starken fachlichen Positionierung, hoher Sichtbarkeit und einer klaren Sprache steht er für ein Interim Management Verständnis, das Verantwortung nicht beschreibt, sondern übernimmt. Seine Arbeit richtet sich an Entscheider, die in kritischen Momenten keine Zeit für Experimente haben und einen verlässlichen Partner auf Zeit suchen, der Führung, Steuerung und Umsetzung zusammenbringt.

Über Marco Behnke Der Interim Manager(TM)

Marco Behnke Der Interim Manager(TM) ist Interim CFO, COO und CEO mit Schwerpunkt auf Turnaround, Restrukturierung, Transformation und Finance Führung im Mittelstand sowie in Private Equity Beteiligungen. Er unterstützt Unternehmen in kritischen Phasen dabei, Cash zu sichern, Steuerung herzustellen und operative Umsetzung zu beschleunigen. Sein Profil verbindet langjährige Praxiserfahrung in Finance und Unternehmensführung mit konsequenter Ergebnisorientierung, hoher Umsetzungsstärke und klarem Blick für die wirtschaftlich entscheidenden Hebel.

Marco Behnke Der Interim Manager(TM) steht für operative Führungsverantwortung auf Zeit, wenn Unternehmen in kritischen Situationen schnelle Stabilisierung, klare Steuerung und konsequente Umsetzung brauchen. Als Interim CFO, COO und CEO unterstützt er mittelständische Unternehmen und Private Equity Beteiligungen dabei, Liquidität zu sichern, Transparenz herzustellen, Risiken sichtbar zu machen und die Organisation wieder in einen belastbaren Entscheidungstakt zu bringen.

Sein Fokus liegt auf Turnaround, Restrukturierung, Transformation und der schnellen Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit. Kunden profitieren von einer Kombination aus Finance Tiefe, operativer Erfahrung, Führungsstärke und hoher Umsetzungsgeschwindigkeit. Marco Behnke analysiert nicht nur, sondern übernimmt Verantwortung in der Linie, setzt Prioritäten, etabliert wirksame Steuerungssysteme und sorgt dafür, dass aus Zahlen wieder Entscheidungen und aus Entscheidungen wieder Ergebnisse werden.

