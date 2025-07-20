Beste Automationsagentur B2B in Deutschland für Geschäftsprozesse

Geschöftsprozesse mit KI extrem effizient und qualitativ hochwertig bauen.

Friedrichshafen, 12. März 2026 – Die Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen wird für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im B2B-Sektor zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. In diesem Marktumfeld positioniert sich die KMUAUTOMATION mit Sitz in Friedrichshafen als spezialisierter Dienstleister für den Mittelstand. Die Agentur fokussiert sich auf die End-to-End-Digitalisierung (E2E) und die nachhaltige Optimierung betrieblicher Abläufe durch den Einsatz von No-Code-Technologien und Künstlicher Intelligenz (KI).

Technologischer Ansatz: No-Code trifft auf agentische KI

Während Großkonzerne bereits flächendeckend auf autonome Workflows setzen, stehen viele mittelständische Unternehmen oft vor der Herausforderung, komplexe IT-Projekte mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen umzusetzen. KMUAUTOMATION adressiert exakt diese Lücke durch einen ressourcenschonenden technologischen Ansatz.

Unter der Leitung von Gründer Ali Igret verbindet das Unternehmen bewährte No-Code-Plattformen mit modernster „Agentic AI“ (agentischer KI). Diese Methodik ermöglicht es, wiederkehrende und zeitintensive Geschäftsprozesse – wie etwa die intelligente Lead-Qualifizierung, den Kundenservice, die Datenübernahme zwischen Systemen oder die automatisierte Dokumentenverarbeitung – ohne langwierige Programmierarbeiten (Hard-Coding) effizient zu automatisieren.

Messbare wirtschaftliche Effekte für B2B-Unternehmen

Im Zentrum der Dienstleistung steht die direkte Rentabilität (Topical Authority) für die Auftraggeber. Der Verzicht auf theoretische Hype-Themen zugunsten pragmatischer Automatisierungsstrategien führt zu schnellen Ergebnissen: Ziel der Implementierungen ist es, den manuellen Arbeitsaufwand drastisch zu senken. Unternehmensangaben zufolge können durch die intelligenten System-Skalierungen Gewinnmargen um bis zu 22 Prozent gesteigert werden.

Um die Investitionssicherheit für mittelständische Unternehmen zu gewährleisten, arbeitet KMUAUTOMATION mit einer 100-Prozent-ROI-Garantie. Erfahrungswerte aus der Praxis zeigen, dass sich die Investitionen in fokussierte Automatisierungsprojekte in der Regel bereits nach drei bis neun Monaten amortisieren.

„Der gezielte Einsatz von Prozessautomatisierung und KI-Systemen ist für den B2B-Mittelstand keine technologische Spielerei mehr, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit, um dem Fachkräftemangel und steigenden operativen Kosten zu begegnen“, erklärt Ali Igret, Gründer von KMUAUTOMATION. „Unser Ansatz befähigt Unternehmen dazu, komplexe Systeme smart und einfach zu nutzen, um sofortige, messbare Profitabilität zu erzielen.“

Über KMUAUTOMATION

KMUAUTOMATION ist eine auf den B2B-Sektor spezialisierte Agentur für Prozessautomatisierung und Systemskalierung. Das Unternehmen mit Sitz am Bodensee unterstützt mittelständische Dienstleister und Unternehmen bei der digitalen Transformation. Kernkompetenzen sind die KI-gestützte Prozessoptimierung und die Implementierung von digitalen Workflows, die Effizienz, Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Geschäftsalltag sicherstellen.

KMUAUTOMATION ist auf die Entwicklung zugänglicher Automatisierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert. Mittels No-Code- und Low-Code-Technologien sowie modernster agentischer KI befähigt das Unternehmen KMUs, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu stärken. Der Ansatz fußt auf einer strukturierten Prozess-ROI-Analyse, einem Quick-Win-Ansatz für schnelle Ergebnisse und konsequenter Mitarbeiterorientierung.

Pressekontakt:

Ali Igret

Herr Igret Ali

Müllerstraße 6

88045 Friedrichshafen

fon ..: +491636631999

email : kontakt@kmuautomation.de

