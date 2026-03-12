KI-Frühstück in Eberbach: Leinberger Media lädt zum kostenfreien Austausch über Künstliche Intelligenz ein

Leinberger Media lädt am 25.03.2026 zum kostenfreien KI-Frühstück nach Eberbach ein. Im Fokus stehen aktuelle KI-Themen, Praxisbeispiele und persönlicher Austausch.

Schönbrunn, 12. März 2026 – Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt rasant und eröffnet Unternehmen, Selbstständigen und Interessierten ganz neue Möglichkeiten. Um genau darüber praxisnah, verständlich und in lockerer Atmosphäre zu sprechen, lädt Leinberger Media am Mittwoch, 25. März 2026, von 10.00 bis 12.00 Uhr zum kostenfreien KI-Frühstück in den Co-Working-Space in Eberbach ein.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für den sinnvollen Einsatz von KI im beruflichen Alltag interessieren – unabhängig davon, ob bereits erste Erfahrungen mit Tools wie ChatGPT, Bild-KI oder Automatisierungslösungen vorhanden sind oder ob der Einstieg erst noch bevorsteht.

Im Mittelpunkt des KI-Frühstücks stehen aktuelle Entwicklungen, praktische Anwendungsbeispiele und der direkte Austausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Gezeigt wird, wie Künstliche Intelligenz im Marketing, in der Kommunikation, bei der Content-Erstellung und in täglichen Arbeitsabläufen unterstützen kann. Dabei geht es nicht um trockene Theorie, sondern um konkrete Impulse, die sich direkt auf den eigenen Berufsalltag übertragen lassen.

„Mit unserem KI-Frühstück möchten wir Menschen in der Region ermöglichen, Künstliche Intelligenz verständlich und ohne Berührungsängste kennenzulernen. Uns ist wichtig, echte Praxisbeispiele zu zeigen und Raum für persönliche Fragen und Gespräche zu schaffen“, erklärt Steffen Leinberger, Inhaber von Leinberger Media.

Das Format verbindet kompakte Informationen mit offenem Austausch in angenehmer Runde. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, Dienstleister, Handwerksbetriebe und Selbstständige bietet sich hier die Gelegenheit, Chancen und Einsatzmöglichkeiten von KI besser einzuordnen und neue Ideen für das eigene Unternehmen mitzunehmen.

Die Teilnahme am KI-Frühstück ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann online unter www.leinberger.ai erfolgen.

Veranstaltungsdetails:

Veranstaltung: KI-Frühstück

Datum: Mittwoch, 25. März 2026

Uhrzeit: 10.00 bis 12.00 Uhr

Ort: Co-Working-Space Eberbach

Anmeldung: www.leinberger.ai

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

Deutschland

fon ..: 06262 1266

web ..: https://www.leinberger.de

email : info@leinberger.de

Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, die Reichweite zu maximieren, digitale Sichtbarkeit zu stärken und gezielt neue Kontakte zu gewinnen. www.leinberger.de

