Leinberger Media unterstützt Jeannette Lenz im Wahlkampf: CI, Web, Social Media & Print

Bürgermeisterwahl Hüffenhardt: Leinberger Media setzt für Jeannette Lenz CI, Website, Social Media & Print um – ein Auftritt, der überall wiedererkennbar ist. www.jeannette-lenz.de

Schönbrunn/Hüffenhardt, 9. Januar 2026 – Ein Wahlkampf ist kein Bastelprojekt. Damit Menschen eine Kandidatin schnell einordnen, wiedererkennen und ernst nehmen, müssen Inhalt, Optik und Ton zusammenpassen – auf dem Plakat genauso wie auf dem Smartphone. Genau deshalb unterstützt Leinberger Media aktuell Jeannette Lenz im Wahlkampf in Hüffenhardt und setzt für sie den kompletten Kommunikationsauftritt um: Erscheinungsbild (CI), Internetseite, Social Media sowie Visitenkarten, Flyer und Wahlplakate. Der Claim steht dabei fest und bleibt unverändert: „Klar führen. Miteinander Heimat gestalten.“ Alle Informationen zur Kandidatin und zum Wahlkampf finden sich zentral auf www.jeannette-lenz.de

Ein Auftritt, der überall gleich stark wirkt

Viele Kampagnen scheitern nicht an den Themen, sondern an der Umsetzung: zu viele Stile, zu wenig Linie, wechselnde Botschaften. Im lokalen Wahlkampf ist das doppelt ungünstig, weil Wiedererkennung hier die halbe Miete ist. Unser Ansatz ist daher konsequent: Wir entwickeln ein durchgängiges System, das auf allen Kanälen funktioniert – damit Jeannette Lenz überall klar erkennbar bleibt, egal ob jemand ein Plakat sieht, einen Flyer in die Hand bekommt oder einen Post im Feed entdeckt. Zur Umsetzung gehören ein klar definiertes Corporate Design (Farben, Typografie, Layoutregeln und Bildwelt), eine einheitliche Tonalität sowie Templates und Vorlagen, die schnelle Inhalte ermöglichen, ohne dass es „zusammengebaut“ wirkt. Gerade im Wahlkampf ist das entscheidend: Inhalte ändern sich, Termine entstehen kurzfristig – der Auftritt muss stabil bleiben, auch wenn das Tempo hoch ist.

Website, Social Media und Print: sauber verzahnt statt nebeneinander

Die Website ist im Wahlkampf die digitale Schaltzentrale: Informationen, Themen, Termine und Kontaktmöglichkeiten sollen schnell auffindbar sein und auch mobil einwandfrei funktionieren. Gleichzeitig sorgt Social Media für Reichweite und Nähe im Alltag. Ergänzt wird das durch Printprodukte, die in einer Gemeinde wie Hüffenhardt weiterhin stark wirken – wenn sie klar gestaltet sind und aus der Distanz funktionieren. Bei den Wahlplakaten steht deshalb die Fernwirkung im Mittelpunkt: klare Hierarchie, starke Lesbarkeit und eine Gestaltung, die auch bei schnellen Blicken hängen bleibt.

Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, die Reichweite zu maximieren, digitale Sichtbarkeit zu stärken und gezielt neue Kontakte zu gewinnen.

