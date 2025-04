KI trifft Kaffee: Leinberger Media lädt zum KI-Frühstück – Runde 3

Leinberger Media lädt am 25. April zum dritten KI-Frühstück nach Eberbach ein – mit dabei: Mia, die neue KI für Content-Erstellung. Live-Demo, Tipps & Brezeln inklusive

Schönbrunn, 14. April 2025 – Leinberger Media lädt zum dritten KI-Frühstück ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, den 25. April 2025 von 10:00 bis 11:30 Uhr im Co-Working-Space Eberbach statt – und wartet dieses Mal mit einer echten Premiere auf.

Kaffeeduft, Kompetenz & KI – eine unwiderstehliche Kombination

Künstliche Intelligenz trifft auf knusprige Brezeln – was wie der Beginn eines Science-Fiction-Romans klingt, ist in Eberbach Realität. Denn das KI-Frühstück von Leinberger Media geht in die dritte Runde und bringt erneut Digitalbegeisterte und Unternehmen an einen Tisch. Und dieses Mal: mit einem ganz besonderen Gast. Mia, die brandneue Kollegin von Leinberger Media, feiert ihr Debüt. Aber halt: Mia ist kein Mensch, sondern eine hochmoderne KI, die Leinberger seit Kurzem bei der Content-Erstellung unterstützt. Und das nicht irgendwie, sondern charmant, effizient und mit einem bemerkenswert feinen Gespür für zielgruppenoptimierte Inhalte. Was früher nur großen Tech-Konzernen vorbehalten war, wird jetzt für kleine und mittelständische Firmen greifbar: KI-gestützte Content-Produktion. Ein echter Gamechanger – insbesondere für Unternehmen, die trotz begrenzter Ressourcen professionell und regelmäßig kommunizieren wollen. Neben viel Inspiration und einem exklusiven Einblick in die Arbeitsweise von Mia dürfen sich Teilnehmer*innen auf ein besonders entspanntes Networking-Format freuen:

Live-Demo von Mia

Tipps für den Einsatz von KI im Daily Business

Fragerunde mit dem Leinberger-Team

Erfahrungsberichte aus der Praxis

Und natürlich: Kaffee, Brezeln & gute Gespräche

„KI muss nicht unpersönlich sein – im Gegenteil. Mia ist unsere charmante Antwort auf monotone Texterstellung und hilft uns, noch schneller auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Und genau das möchten wir weitergeben“, erklärt Steffi Dost, Freelancerin bei Leinberger Media

Warum man Mia nicht verpassen sollte

In Zeiten von ChatGPT, Midjourney und Co. fragt sich jeder: Wie viel KI benötigt mein Betrieb – und wie setze ich sie sinnvoll ein? Genau hier setzt das KI-Frühstück an. Keine überladenen PowerPoint-Folien, keine Buzzwords, sondern praxisnahe Beispiele, verständlich erklärt und sympathisch vermittelt.

Event-Details auf einen Blick

Datum: Freitag, 25. April 2025

Uhrzeit: 10:00 bis 11:30 Uhr

Ort: Co-Working-Space, Eberbach

Kosten: Teilnahme kostenlos

Anmeldung: www.leinberger.ai

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

Deutschland

fon ..: 06262 1266

web ..: https://www.leinberger.de

email : info@leinberger.de

Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf Webdesign, SEO/SEA, Social Media und Branding für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur Unternehmen dabei, ihre Reichweite zu maximieren und gezielt neue Kunden zu gewinnen.

Pressekontakt:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

fon ..: 06262 1266

email : info@leinberger.de

