Einladung zum 2. KI-Frühstück in die Freiräume nach Eberbach: KI bei Leinberger Media erleben

Leinberger Media lädt zum 2. KI-Frühstück am 21.03.2025 in Eberbach ein. Kostenloses Event mit praxisnahen KI-Tools, Fragerunde & Networking

Schönbrunn, 6. März 2025 – Leinberger Media lädt zum 2. KI-Frühstück im Co-Working-Space (Freiräume) in der Kellereistraße 23 in Eberbach ein. Diese Veranstaltung bietet Gelegenheit, spannende Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz zu erhalten – und das ganz entspannt bei einem leckeren Frühstück.

Höhepunkte

– Kostenloses Event mit praxisnahen KI-Tools

– Perfekt für Einsteiger ohne Vorkenntnisse

– Interaktive Fragerunde und Networking

Nächster Termin: Freitag, 21.03.2025

Uhrzeit: 10:00 bis 11:30 Uhr

Anmeldung: http://www.leinberger.ai

Künstliche Intelligenz für den Büroalltag

Künstliche Intelligenz hat sich längst aus dem Science-Fiction-Bereich in den Alltag geschlichen – doch viele Menschen wissen nicht, wie sie diese Technologie für sich nutzen können. Genau hier setzt das KI-Frühstück von Leinberger Media an. Es richtet sich an alle, die bisher kaum oder keine Berührungspunkte mit KI hatten, aber neugierig sind, wie sie von den neuesten Entwicklungen profitieren können.

Innovative KI-Tools entdecken

Die Veranstaltung stellt spannende KI-Tools vor, die den Arbeitsalltag erleichtern. Ob im Marketing, in der Organisation oder für kreative Projekte – die vorgestellten Lösungen sind leicht verständlich und direkt anwendbar. Nach dem Frühstück erhalten die Teilnehmer eine Übersicht der besprochenen Tools per E-Mail.

Interaktive Fragerunde

Eine der wertvollsten Komponenten des Events ist die offene Fragerunde. Hier haben die Gäste die Gelegenheit, alle Fragen zu stellen, die ihnen zum Thema KI auf der Seele brennen. Leinberger Media steht bereit, um praxisnahe und verständliche Antworten zu liefern.

Ein gemütliches Networking-Erlebnis

Neben den fachlichen Inhalten sorgt das KI-Frühstück auch für eine angenehme Atmosphäre. Es geht darum, neue Kontakte zu knüpfen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und den Tag mit frischen Impulsen zu starten. In entspannter Umgebung lassen sich Ideen entwickeln und Synergien entdecken.

Das KI-Frühstück ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann schnell und unkompliziert unter http://www.leinberger.ai erfolgen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

Deutschland

fon ..: 06262 1266

web ..: https://www.leinberger.de

email : info@leinberger.de

Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf Webdesign, SEO/SEA, Social Media und Branding für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur Unternehmen dabei, ihre Reichweite zu maximieren und gezielt neue Kunden zu gewinnen.

