Der wöchentliche KI-Talk: Künstliche Intelligenz erleben

Inspiration und Faszination erleben – jeden Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr im KI-Talk online per Zoom.

Der KI-Talk: Eine Quelle der Inspiration

Der wöchentliche KI-Talk bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Welt der künstlichen Intelligenz hautnah zu erleben. Jeden Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr lädt Michael Maus, ein renommierter Experte im Bereich ChatGPT und künstlicher Intelligenz, zu einer faszinierenden Stunde voller Einblicke und Innovationen ein.

Spannende Themen und herausragende Gäste

Jede Woche werden spannende Themen rund um künstliche Intelligenz präsentiert, begleitet von herausragenden Gästen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen. Der KI-Talk ist nicht nur eine Werbeveranstaltung, sondern eine inspirierende Plattform, die dazu dient, künstliche Intelligenz näher zu bringen und die Möglichkeiten dieser revolutionären Technologie aufzuzeigen.

Interaktive Teilnahme und umfassende Einblicke

Die Teilnehmer des KI-Talks haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich aktiv an den Diskussionen zu beteiligen. Dies fördert nicht nur ein tieferes Verständnis der präsentierten Themen, sondern ermöglicht es den Teilnehmern auch, praktische Tipps und Tricks für die Anwendung von KI in ihrem eigenen Umfeld zu erhalten.

Michael Maus: Ihr Gastgeber mit Expertise

Michael Maus, 55 Jahre alt und mit beeindruckender Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz, führt durch die Veranstaltung und sorgt dafür, dass jeder KI-Talk zu einem „must-have“ Termin für alle wird, die sich mit diesem zukunftsweisenden Thema beschäftigen wollen. Seine fundierten Kenntnisse und sein Engagement machen jede Sitzung zu einem wertvollen Erlebnis.

Eine Revolution mit der BUKI-Familie

Die Evolution24, das Unternehmen hinter der BUKI-Familie, bietet mit ihren innovativen KI-Tools umfassende Lösungen für verschiedene Bereiche wie Blogs, Newsletter, Social Media und Websites. Diese Tools unterstützen Unternehmen dabei, ihre Kommunikationsstrategien zu optimieren und effizienter zu gestalten. Der wöchentliche KI-Talk bietet eine ideale Plattform, um diese Technologien live zu erleben und ihre Vorteile aus erster Hand zu erfahren.

Nehmen Sie teil und lassen Sie sich begeistern

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz inspirieren zu lassen. Der wöchentliche KI-Talk ist der perfekte Ort, um neue Ideen zu entwickeln und sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich KI zu informieren. Melden Sie sich an und erleben Sie eine Stunde voller Inspiration, Faszination und wertvoller Einblicke – jeden Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr online per Zoom.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Evolution24 – The Technology for the Future

Michael Maus

N Gould St Ste N Sheridan 30

82801 Wyoming

Deutschland

fon ..: 01602263718

web ..: https://www.buki-software.ai/der-ki-talk-das-event-rund-um-kunstliche-intelligenz.html

email : mm@evolution24.cloud

Der wöchentliche KI-Talk bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Welt der künstlichen Intelligenz hautnah zu erleben. Jeden Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr lädt Michael Maus, ein renommierter Experte im Bereich ChatGPT und künstlicher Intelligenz, zu einer faszinierenden Stunde voller Einblicke und Innovationen ein.

Pressekontakt:

Evolution24 – The Technology for the Future

Michael Maus

N Gould St Ste N Sheridan 30

82801 Wyoming

fon ..: 01602263718

email : mm@evolution24.cloud

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kommunikation und künstliche Intelligenz – zeitsparend, produktiver und personalschonender mit KUKI So wird ein Schuh draus: Mobile Computer von DENSO optimieren Prozesse