Diese künstliche Intelligenz schreibt und bearbeitet Ihre Texte

Mindverse ist das All-in-One Tool für deutschsprachige Texte: Recherche, Brainstorming, Texterstellung und Analyse mit einer künstlichen Intelligenz

Mindverse ist das All-in-One Tool für deutschsprachige Texte: Die Software begleitet jeden Schritt der Texterstellung von der Recherche über das Brainstorming bis hin zur Analyse mit einer leistungsstarken künstlichen Intelligenz. Durch die unkomplizierte Anwendung, die nur wenig Eingabetext voraussetzt, profitieren alle, vom jungen Selbstst ndigen bis zum professionellen Copywriter. So schreiben auch Sie kreative und einzigartige Inhalte, die Eindruck machen.

Modernes Texten schneller und effektiver

Heute ist es für Unternehmen jeder Branche wichtiger denn je, mit der Öffentlichkeit und ihren Kunden in Verbindung zu treten. Das erfordert eine überzeugende Pr senz, nicht nur auf den diversen Social Media Kanälen, sondern passgenaue Kommunikation über alle Medien hinweg. Genau hier setzt Mindverse an: „Mit künstlicher Intelligenz bringen wir Copywriting ins 21. Jahrhundert.“, sagt Gründer Noel Lorenz und führt fort „Dafür haben wir einen echten Copywriter-Assistenten entwickelt, mit dem Sie Schreibblockaden überwinden und Inhalte in dem Umfang erstellen, den Sie benötigen, ohne Qualität einzubüßen.“

Ideen in Worte fassen, ganz ohne Copy & Paste

Für jedes Problem bietet Mindverse die passende Lösung und beherrscht alle Textgenres sowie branchenspezifische Texte. So schreiben Sie mühelos Blogposts, Produktbeschreibungen, Rezensionen, E-Mails, Slogans, Werbetexte und vieles mehr in wenigen Sekunden. Unternehmen können sich außerdem eigene Lösungen entwickeln lassen, die mit den unternehmenseigenen Daten trainiert und exklusiv genutzt werden.

Integriertes Arbeiten in der Mindverse-Suite

Mit Mindverse wird die erste deutschsprachige, umfängliche Text-Suite präsentiert, die ein integriertes Arbeiten ermöglicht. Hiermit arbeiten Sie an Ihren Texten weiter und erhalten während des Schreibens neue Inspiration, lassen einzelne Passagen direkt umschreiben, zusammenfassen oder korrigieren und exportieren den fertigen Text direkt. Ob selbst Copywriting lernen oder einfach nur Texte verbessern: In der sogenannten Mindverse-Akademie finden Sie Video-Tutorials mit denen das Texten im Handumdrehen gelingt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Relativity GmbH

Herr Noel Lorenz

Breite Straße 25

13597 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 4374 7520

web ..: https://mind-verse.de

email : info@relativitygmbh.de

Mindverse ist seit 2021 im DACH Markt aktiv und konnte in den ersten Monaten schon zahlreiche Kunden gewinnen: vom Solo-Selbständigen bis hin zu mittelständischen Unternehmen.

Der Gründer von Mindverse ist Noel Lorenz, der zuvor die Plattform „Shoutout.de“ ins Leben gerufen hat – ein Online Marktplatz zum Buchen von Video Grußbotschaften von Prominenten.

