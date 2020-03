Künstliche Intelligenz Algorithmen verstehen und selbst programmieren lernen

Um den Einstieg in Künstlicher Intelligenz zu ermöglichen, bietet das StartUp Enable AI Intensivseminare, mit denen Fachkräfte Deep Learning Algorithmen verstehen und programmieren können

Der Fachkräftemangel setzt deutschen Unternehmen zu. Auch im Bereich Künstlicher Intelligenz und der Analyse von Daten gibt es zu wenige Experten in der Industrie. Um eine gezielte Weiterbildung zu ermöglichen, bietet das StartUp Enable AI aus Stuttgart ein Kursportfolio an mit Kursen, die von den Grundlagen der Statistik über Datenanalyse und Machine Learning bis zu den Spezialisierungen der Bildverarbeitung mit Algorithmen der Künstlichen Intelligenz reichen.

Die Besonderheit ist die intensive Auseinandersetzung in einer kleinen Gruppe bis maximal 10 Teilnehmern mit Seminaren über ein bis fünf Tage in denen hands-on das eigene Programmieren steht. Alle Inhalte sind praxisnah mit Fokus auf die Aspekte, welche in der industriellen Arbeit benötigt werden. Die Dozenten stammen selbst aus der Industrie, bringen jahrelange Erfahrung in der Datenanalyse und der Programmierung von Algorithmen mit und haben an industriellen Patenten im Bereich Künstlicher Intelligenz mitgearbeitet. Zusätzlich haben diese eine profunde wissenschaftliche Ausbildung, oft mit Promotion und Veröffentlichungen auf weltweit angesehenen Konferenzen.

Von den Trainern bisherig geschulte Teilnehmer sind überzeugt von den qualitativen Seminaren und die durchschnittliche Bewertung aus über 150 Bewertungen liegt aktuell bei 4.82 von 5 Sternen. Geschulte Teilnehmer kommen aus unterschiedlichsten Branchen und Firmen, aus der Industrie, von Banken und Versicherungen, Behörden und meist mittelständischen Unternehmen. Auch Teilnehmer von mehr als einem Drittel aller Dax-Unternehmen haben sich weitergebildet. Ein Teilnehmer von Sycor schrieb nach dem Seminar „Es wurde auf alle Teilnehmer eingegangen [… und] auch für Fragen, die nicht direkt zum Seminar gehörten war Zeit“. Eine Teilnehmerin vom ZDF meinte: „Das Seminar ist gut strukturiert […] und macht Lust auf mehr Python. Insgesamt ein sehr gutes Seminar“.

Enable AI bietet Kurse auf verschiedenen Levels an.

Seminare zu den Grundlagen der Datenanalyse mit Python oder R sind für Einsteiger geeignet. Grundkenntnisse für die Programmierung mit Python oder die Datenanalyse und Umsetzung von Statistik mit R werden hierbei erklärt.

Fortgeschrittene Kurse decken die Themen Data Science, Data Mining und Machine Learning ab und ermöglichen, das erlangte Wissen aus den Grundlagen-Kursen zu Python und R zu vertiefen. Ein einwöchiges Intensivseminar zu Data Science gibt Teilnehmern mit Programmiererfahrung in einer anderen Sprache die Möglichkeit den Umstieg auf Python und die Grundlagen von Machine Learning Algorithmen in scikit-learn zu erlernen.

Für Teilnehmer mit Vorerfahrung in Python und Grundkenntnissen in Machine Learning werden Kurse zu Deep Learning mit Keras/Tensorflow angeboten. Zur Auswahl stehen Seminare zu Deep Learning für Bilderkenung (mit Verwendung von aktuellen Nvidia GPUs) oder eine eintägige Einführung in Künstliche Intelligenz für Entscheidungsträger und Management.

Enable AI ist ein B2B Anbieter von offenen Seminaren und in-house Schulungen im Bereich Künstlicher Intelligenz, Data Science, Data Mining, Machine Learning und Statistik.

Enable AI bietet für Mitarbeiter und Führungskräfte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Themen an:

Grundlagen der Programmierung mit Python, Statistik und Datenanalyse in R, Maschinelles Lernen mit Python, Data Science in R oder Python, Data Science Intensivwoche, Deep Learning für die Bildverarbeitung, Deep Learning Einführung, Künstliche Intelligenz für Entscheidungsträger.

