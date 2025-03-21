  • Leinberger Media begleitet die Vermarktung des neuen Baugebiets in Schönbrunn im Ortsteil Haag

    Leinberger Media und die Gemeinde Schönbrunn vermarkten das Baugebiet „Im Viertel III“ in Haag mit modernem Design, Website, Social Media, Google Ads und Print – für Zukunft, Heimat und Gemeinschaft.

    Highlights

    Ganzheitliches Kommunikationskonzept
    Für die Gemeinde Schönbrunn

    Neuer Auftritt mit Slogan
    „Dein Leben. Dein Haus. Deine Gemeinde.“

    Kombination aus Website mit Drohnenaufnahmen
    Social-Media-Marketing mit Funnel-Strategie, Google Ads und Print

    Schönbrunn, 06. November 2025 – Die Agentur Leinberger Media aus Schönbrunn begleitet die komplette Vermarktung des neuen Baugebiets „Im Viertel III“ in Haag gemeinsam mit der Gemeinde Schönbrunn. Mit einem modernen Erscheinungsbild, emotionaler Bildsprache und einer persönlichen Tonalität, die die Zielgruppe direkt anspricht, sorgen Bürgermeister Jan Frey und Mediengestalter Steffen Leinberger dafür, dass das Neubaugebiet auf allen wichtigen Kanälen präsent ist.

    Von der Konzeptentwicklung über die Website www.bauen-in-haag.de bis zu Google Ads, Social-Media-Kampagnen mit integriertem Marketing-Funnel, Drohnenaufnahmen und ergänzenden Printmaterialien (Flyer und Schild) entsteht ein stimmiges Gesamtpaket. Leinberger Media begleitet das Projekt langfristig über mindestens 24 Monate – mit technischer und rechtlicher Betreuung, laufender Online-Vermarktung und regelmäßiger Content-Erstellung.

    Mit dem Projekt wollen Jan Frey und Steffen Leinberger zeigen, dass Haag mehr ist als ein Baugebiet – nämlich ein Ort, an dem Zukunft wächst und Gemeinschaft entsteht. Steffen Leinberger weiß, wovon er spricht: Er hat selbst vor rund zwei Jahren in Schönbrunn gebaut und wurde in der Gemeinde hervorragend aufgenommen. Heute fühlt er sich hier zu Hause – und das merkt man auch im Engagement für dieses Projekt.

    Mit diesem Projekt setzt Schönbrunn ein Zeichen für modernes Standortmarketing und zeigt, wie digitale Kommunikation und lokale Identität erfolgreich miteinander verbunden werden können.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Leinberger Media e.K.
    Herr Steffen Leinberger
    Baumgartenstraße 8
    69436 Schönbrunn
    Deutschland

    fon ..: 06262 1266
    web ..: https://www.leinberger.de
    email : info@leinberger.de

    Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, die Reichweite zu maximieren, digitale Sichtbarkeit zu stärken und gezielt neue Kontakte zu gewinnen. www.leinberger.de

