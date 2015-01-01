Spielgeräte im Garten: Warum Eltern häufig zwischen Spielturm und Stelzenhaus schwanken

Viele Eltern überlegen, ob ein Spielturm oder ein Stelzenhaus besser in den Garten passt. Die GARDORELLO GmbH erklärt, welche Unterschiede beide Konzepte haben und worauf Familien achten sollten.

Wenn Eltern ihren Garten zu einem Spielort für Kinder gestalten möchten, stehen sie häufig vor einer grundlegenden Entscheidung: Soll es ein klassischer Spielturm werden oder ein Stelzenhaus? Beide Varianten bieten Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen und Spielen – unterscheiden sich jedoch in Aufbau, Nutzung und langfristiger Perspektive deutlich.

Die GARDORELLO GmbH beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung großer Stelzenhäuser für Familiengärten und beobachtet dabei immer wieder dieselbe Ausgangssituation: Viele Eltern vergleichen zunächst Spieltürme und Stelzenhäuser miteinander, bevor sie sich für eine Lösung entscheiden.

„Auf den ersten Blick wirken beide Konzepte ähnlich“, erklärt das Unternehmen. „Tatsächlich unterscheiden sie sich jedoch stark darin, wie Kinder den Spielort im Alltag nutzen.“

Unterschiedliche Spielkonzepte im Garten:

Ein klassischer Spielturm ist in erster Linie als Kletter- und Bewegungsgerät konzipiert. Elemente wie Leiter, Kletterwand oder Rutsche stehen dabei im Mittelpunkt.

Ein Stelzenhaus verfolgt dagegen ein anderes Konzept: Neben Bewegung entsteht ein eigener Raum für Kinder, der häufig zum Treffpunkt, Rückzugsort oder Ausgangspunkt für Rollenspiele wird.

Gerade größere Stelzenhäuser bieten zusätzlich Platz für verschiedene Spielbereiche rund um das Haus – etwa Rutschen, Schaukeln oder Sandkästen.

Langfristige Nutzung spielt für viele Familien eine Rolle. Nach Beobachtung der GARDORELLO GmbH achten viele Familien heute stärker darauf, wie lange ein Spielgerät im Garten genutzt werden kann.

Während klassische Spieltürme oft vor allem für jüngere Kinder interessant sind, entwickeln sich größere Stelzenhäuser häufig zu einem Ort, der über mehrere Altersphasen hinweg genutzt wird.

„Ein Stelzenhaus wird oft Teil des Gartens“, erklärt das Unternehmen. „Kinder nutzen es zunächst zum Spielen und später auch als Treffpunkt oder Rückzugsort.“

Welche Lösung im eigenen Garten besser passt, hängt von verschiedenen Faktoren ab – etwa von der Gartengröße, dem Alter der Kinder und den gewünschten Spielmöglichkeiten.

Die GARDORELLO GmbH hat die wichtigsten Unterschiede und Entscheidungskriterien in einem ausführlichen Fachbeitrag zusammengefasst.

Der Beitrag ist hier zu finden:

Magazinartikel „Spielturm oder Stelzenhaus – was ist besser für Kinder“

Informationen zu hochwertigen Stelzenhäusern für den Garten bietet das Unternehmen unter:

https://gardorello.de/Stelzenhaeuser

Weitere Informationen zur GARDORELLO GmbH unter:

https://gardorello.de

Die GARDORELLO GmbH entwickelt hochwertige Gartenbauwerke für Familien. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf großen Stelzenhäusern aus Holz, die Kindern über viele Jahre hinweg einen besonderen Spiel- und Rückzugsort im eigenen Garten bieten.

Die Modelle von GARDORELLO verbinden großzügige Spielflächen und stabile Konstruktionen. Statt auf Massenproduktion setzt das Unternehmen bewusst auf Premiumqualität und fertigt seine Stelzenhäuser in limitierten Produktionsfenstern.

Neben Stelzenhäusern umfasst das Sortiment auch Grillkota, die den Garten zu einem ganzjährigen Treffpunkt für Familie und Freunde machen.

Die GARDORELLO GmbH vertreibt ihre Produkte direkt an Kunden in Deutschland und Österreich exklusiv über den eigenen Online-Shop.

