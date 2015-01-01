Gardorello schafft Klarheit zum Thema Spielturm-Alter

Wann und ist ein Spielturm wirklich sinnvoll? Gardorello fasst die wichtigsten Kriterien kompakt zusammen und bietet Eltern eine fundierte Orientierung für eine sichere Entscheidung im Garten.

Die Frage nach dem richtigen Spielturm-Alter beschäftigt viele Eltern, die ihren Garten zu einem sicheren Bewegungsraum für ihre Kinder machen möchten. Mit einem neuen Fachbeitrag stellt Gardorello die wichtigsten Informationen kompakt und praxisnah an einer zentralen Stelle zur Verfügung.

Im Mittelpunkt steht dabei eine klare Einordnung: Nicht allein das Lebensalter ist entscheidend, sondern der individuelle Entwicklungsstand des Kindes. Aspekte wie Gleichgewichtssinn, Koordination, Kraft und Selbstvertrauen spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für ein Stelzenhaus oder einen Spielturm.

Der Beitrag „Ab welchem Alter ist ein Spielturm sinnvoll“ beleuchtet unter anderem ab wann erste Kletter- und Rutscherfahrungen üblich sind, welche Rolle Aufstiegssysteme und Geländersicherungen spielen und warum die Einschätzung der motorischen Fähigkeiten wichtiger ist als pauschale Altersangaben.

Ziel ist es, Eltern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten – sachlich, verständlich und ohne verkürzte Herstellerangaben.

Als Hersteller der großen Stelzenhäuser der BIG-Kollektion im gehobenen Segment beschäftigt sich Gardorello intensiv mit Konstruktion, Sicherheit und altersgerechter Nutzung im Garten. Die nun veröffentlichte Zusammenstellung bündelt dieses Praxiswissen und macht es transparent zugänglich.

Für Gardorello endet die Betrachtung nicht bei der Frage „ab wann“, sondern schließt bewusst auch das „wie lange“ mit ein. Ein Spielturm ist in den Augen des Herstellers keine kurzfristige Anschaffung.

„Für uns geht es nicht nur darum, ab welchem Alter ein Spielturm genutzt werden kann. Entscheidend ist, dass er Kinder bis zum Jugendalter sinnvoll begleitet. Ein hochwertiges Stelzenhaus ist kein Saisonprodukt, sondern ein dauerhafter Bestandteil des Gartens“, so Gardorello.

Als Premium-Hersteller von Gartenprodukten im gehobenen Segment legt die Gardorello GmbH daher besonderen Wert auf stabile Konstruktionen, durchdachte Lösungen und langlebige Materialien. Die im Fachbeitrag zusammengestellten Informationen spiegeln diese Philosophie wider: Orientierung geben, Verantwortung übernehmen und Eltern eine fundierte Entscheidungsgrundlage bieten.

Die GARDORELLO GmbH ist ein spezialisierter Hersteller von Premium Gartenprodukten: Stelzenhäuser, Grillkota und Gartenküchen.

