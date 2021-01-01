  • Nicht zu handeln kostet HORECA-Betriebe bereits Geld: BAFA-Förderung schafft Klarheit zu KI und ESG Zeichen

    Nicht-Handeln verursacht in HORECA und KMU bereits Kosten. Ein kostenloser Förder-Check zeigt, ob BAFA-Förderung KI- und ESG-Entscheidungen absichert.

    BildSteigende Kosten, Personalmangel und neue Anforderungen sorgen dafür, dass viele Hotel- und Gastronomiebetriebe in Deutschland wirtschaftliche Verluste erleiden, ohne dies als strategische Entscheidung wahrzunehmen. Besonders inhabergeführte Betriebe geraten dadurch unter Druck.

    Während größere Strukturen interne Analysen durchführen, fehlt vielen kleinen und mittleren Unternehmen die Zeit, KI- und ESG-Themen strukturiert einzuordnen. Die Folge sind ineffiziente Prozesse, verzögerte Entscheidungen und steigende Kosten.

    Für diese Phase der Entscheidungsfindung existiert in Deutschland eine staatliche Fördermöglichkeit. Sie unterstützt Unternehmen dabei, vor Investitionen zu prüfen, wo Handlungsbedarf besteht und wo nicht. Im Mittelpunkt steht die wirtschaftliche Einordnung von KI-Potenzialen und ESG-Anforderungen – nicht deren Umsetzung.

    Der Ansatz ermöglicht es Betrieben, Klarheit zu gewinnen, ohne sofort Kapital oder Ressourcen zu binden. Gerade im HORECA-Umfeld wird dies zunehmend als Voraussetzung gesehen, um Kosten zu kontrollieren und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

    Ein kostenloser Förder-Check bietet Unternehmen eine erste Orientierung, ob und in welchem Umfang eine solche Förderung in Frage kommt.
    Behrentin Communication GmbH ist eine unabhängige Beratungs- und Innovationsagentur mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen unterstützt Hersteller, Scale-ups und Institutionen dabei, nachhaltige und biobasierte Produkte regulatorisch einzuordnen, marktfähig zu positionieren und im europäischen Markt beschaffungsfähig zu machen.

    Der Fokus liegt auf der Schnittstelle von Regulatorik (u. a. PPWR, Food-Contact, ESG/CSRD), Marktzugang und operativer Umsetzung in Branchen wie HORECA, Handel, Healthcare, Events und Bioökonomie. Behrentin Communication arbeitet dabei bewusst fakten- und strukturorientiert – mit dem Ziel, Entscheidungs­sicherheit für Einkauf, Management und öffentliche Akteure zu schaffen.

    Zum Netzwerk des Unternehmens zählen Innovationsökosysteme, Forschungseinrichtungen, Industriepartner sowie öffentliche Akteure im DACH- und EU-Raum. Behrentin Communication begleitet Projekte von der strategischen Einordnung über Markt- und Innovationskonzepte bis hin zur Vorbereitung konkreter Markteintritte.

