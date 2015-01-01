  • PPWR 2026: Geprüfte Trinkhalme gewinnen für Gastronomie und Handel an Bedeutung

    PPWR 2026 rückt Trinkhalme in den Fokus der Beschaffung. Warum geprüfte, lebensmittelsichere Lösungen für Gastronomie und Handel an Bedeutung gewinnen – jetzt im Pressetext.

    BildAmsterdam / Berlin Mit Blick auf die kommende EU-Verpackungsverordnung (PPWR) stehen Gastronomie, Handel, Eventwirtschaft und Catering-Unternehmen vor der Herausforderung, Einwegprodukte künftig nicht nur nachhaltiger, sondern vor allem regulatorisch zulässig, lebensmittelsicher und operativ einsetzbar zu gestalten.

    Ein besonderer Fokus liegt dabei auf sogenannten „kleinen Einwegartikeln“ wie Trinkhalmen, die im Zuge der neuen Regelungen zunehmend unter Beschaffungs-, Compliance- und ESG-Gesichtspunkten bewertet werden.

    Regulatorischer Hintergrund: Warum Trinkhalme neu bewertet werden

    Die PPWR verschärft ab 2026 die Anforderungen an Verpackungen und Einwegprodukte in der EU deutlich. Für Unternehmen bedeutet dies:

    stärkere Dokumentationspflichten

    höhere Anforderungen an Produktsicherheit und Materialtransparenz

    zunehmende Relevanz von Food-Contact-Konformität

    stärkere Einbindung in ESG- und CSRD-Logiken

    Insbesondere im HORECA-Bereich, bei Airlines, Kliniken und Veranstaltern rücken Produkte in den Fokus, die bislang als austauschbar galten.

    Lebensmittelsicherheit als zentrales Entscheidungskriterium

    Vor diesem Hintergrund hat Roots Europe B.V. mit den Earth Saver Straws eine Trinkhalm-Lösung entwickelt, die gezielt auf prüfbare Produktsicherheit und regulatorische Anschlussfähigkeit ausgelegt ist.

    Die Trinkhalme wurden von TÜV Rheinland in Deutschland getestet und erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung (EU) Nr. 10/2011
    Die durchgeführten Migrationstests umfassen auch Anwendungen mit alkoholischen Getränken.

    Materialansatz und Einsatzpraxis

    Earth Saver Straws basieren auf einem hybriden Kunststoffmaterial mit definiertem biogenem Anteil.
    Die Materialwahl zielt nicht auf Marketingeffekte, sondern auf produktspezifische Anforderungen der Lebensmittelsicherheit, Stabilität und regulatorischen Einordnung ab.
    Im Kontext der PPWR werden die Trinkhalme als Kunststoffprodukt mit klarer Materialtransparenz positioniert und sind damit eindeutig klassifizierbar und dokumentierbar für Beschaffung, Kennzeichnung und Compliance.

    Einordnung im Vergleich zu Alternativen

    Im Markt werden derzeit zahlreiche Alternativen zu klassischen Kunststofftrinkhalmen diskutiert. In der Praxis zeigen sich jedoch häufig Einschränkungen:

    Papiertrinkhalme verlieren bei längerer Nutzung ihre Stabilität

    PLA-basierte Lösungen erfordern industrielle Kompostierungsstrukturen, die regional oft nicht verfügbar sind

    Bambusprodukte sind sensorisch und hygienisch nicht in allen Anwendungen geeignet

    Vor diesem Hintergrund rücken hybride Materiallösungen zunehmend als pragmatische Übergangslösung zwischen klassischem Einweg und Mehrwegsystemen in den Fokus der Beschaffung.

    Bedeutung für Beschaffung und ESG-Strategien

    Für Einkaufs- und Nachhaltigkeitsabteilungen gewinnt weniger die kommunikative Nachhaltigkeitswirkung, sondern vor allem die Prüfbarkeit und Entscheidungs­sicherheit an Bedeutung.
    Produkte mit klarer Dokumentation, nachvollziehbarer Materialzusammensetzung und geprüfter Lebensmittelsicherheit lassen sich einfacher in bestehende ESG-, CSRD- und Compliance-Strukturen integrieren.

    Ausblick

    Die Earth Saver Straws sind bereits im Innovationsökosystem von GRIDX Luxembourg gelistet. GRIDX fungiert als Plattform zur Förderung und Sichtbarmachung marktreifer, nachhaltiger Lösungen mit Skalierungspotenzial in Europa.
    Das Listing unterstreicht die Einordnung der Earth Saver Straws als validierte, innovationsgetriebene Lösung im Kontext von Bioökonomie, nachhaltigen Materialien und regulatorischer Zukunftsfähigkeit. Weitere Anwendungen auf Basis des gleichen Materialansatzes befinden sich laut Hersteller in Vorbereitung.

    Kontakt (Presse/Musterbestellung):
    Berlin
    Tel: +49-30 / 25814 – 3924 ( Mo-Fr )
    Email: info@behrentin.com
    Behrentin Communication GmbH
    10719 Berlin

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Behrentin Communication GmbH
    Herr Dieter Behrentin
    Burghof 2
    10719 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49-30 / 25814 – 3924
    web ..: https://www.behrentin.com
    email : info@behrentin.com

    Behrentin Communication GmbH ist eine unabhängige Beratungs- und Innovationsagentur mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen unterstützt Hersteller, Scale-ups und Institutionen dabei, nachhaltige und biobasierte Produkte regulatorisch einzuordnen, marktfähig zu positionieren und im europäischen Markt beschaffungsfähig zu machen.

    Der Fokus liegt auf der Schnittstelle von Regulatorik (u. a. PPWR, Food-Contact, ESG/CSRD), Marktzugang und operativer Umsetzung in Branchen wie HORECA, Handel, Healthcare, Events und Bioökonomie. Behrentin Communication arbeitet dabei bewusst fakten- und strukturorientiert – mit dem Ziel, Entscheidungs­sicherheit für Einkauf, Management und öffentliche Akteure zu schaffen.

    Zum Netzwerk des Unternehmens zählen Innovationsökosysteme, Forschungseinrichtungen, Industriepartner sowie öffentliche Akteure im DACH- und EU-Raum. Behrentin Communication begleitet Projekte von der strategischen Einordnung über Markt- und Innovationskonzepte bis hin zur Vorbereitung konkreter Markteintritte.

