Sterling Metals in die 2026 TSX Venture 50(TM) Rangliste der leistungsstärksten Unternehmen aufgenommen

18. Februar 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) (Sterling oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen als eines der leistungsstärksten Unternehmen im Bergbausektor in die Liste 2026 TSX Venture 50TM aufgenommen wurde. Im Jahr 2025 erzielte Sterling einen Aktienkursanstieg von 520 % und ein Wachstum der Marktkapitalisierung von 984 % und belegte damit Platz 31 unter den 50 in diesem Jahr ausgezeichneten Unternehmen. Quelle: TSX/TSXV Market Intelligence Group

TSX Venture 50TM ist eine jährliche Rangliste der Unternehmen, die im vergangenen Jahr an der TSX Venture Exchange die beste Performance erzielt haben. Die Unternehmen werden anhand von drei gleichgewichteten Kriterien bewertet: Aktienkurssteigerung innerhalb eines Jahres, Wachstum der Marktkapitalisierung und konsolidiertes Handelsvolumen in Kanada.

Die Unternehmen, die in die Liste 2026 TSX Venture 50TM aufgenommen wurden, erzielten im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Aktienkursanstieg von 431 %. Von den 51 gelisteten Unternehmen sind 48 (94 %) im Bergbausektor tätig, was den erneuten globalen Finanzierungszyklus unterstreicht, der von geopolitischer Unsicherheit und einer erhöhten Nachfrage nach Ressourcensicherheit beeinflusst wird. Die Mehrheit der gelisteten Emittenten konzentriert sich auf die Exploration von Gold und Silber, während andere Unternehmen Projekte für kritische Mineralien vorantreiben, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Insgesamt sind diese Unternehmen in Tier-1-Jurisdiktionentätig, wobei 16 von ihnen Konzessionsgebiete in Kanada besitzen.

Mathew Wilson, CEO und Direktor, kommentierte: Die Aufnahme in den TSX Venture 50 ist eine eindrucksvolle Bestätigung für die Arbeit, die unser Team im vergangenen Jahr geleistet hat. In einer Zeit, in der die Ressourcensicherheit und die Exploration in erstklassigen Jurisdiktionen wichtiger denn je sind, sind wir stolz darauf, eine neue Kupferentdeckung in Ontario voranzutreiben. Die Anerkennung von Sterling durch den Markt spiegelt die wachsende Bedeutung hochwertiger inländischer Explorationsprojekte wie unserem Kupferprojekt Soo wider. Angesichts der laufenden Explorationsbohrungen und zahlreicher Katalysatoren konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Werte zu erschließen und einen Beitrag zur nächsten Generation der Versorgung Kanadas mit kritischen Mineralien zu leisten.

Andrew Creech, President der TSX Venture Exchange, kommentierte: Der TSX Venture 50 2026 spiegelt einen klaren Wendepunkt für die Frühphasenfinanzierung wider, mit einer Rückkehr von Liquidität und Kapital, die Kanadas Position als weltweit führendes Zentrum für Ressourcenentdeckung, strategische Innovation und Größe stärkt. Das diesjährige Ranking unterstreicht die wichtige Rolle, die die TSXV bei der Kanalisierung von Kapital in den Bergbausektor und als wichtigste Wachstumsquelle für die nächste Generation der globalen Mineralienversorgung spielt.

Weitere Details zum TSX Venture 50 und ein Video über Sterling finden Sie unter: www.tsx.com/Venture50.

Über das Kupferprojekt Soo

Das Kupferprojekt Soo ist nur 20 Minuten vom Trans-Canada Highway, eine Stunde nördlich von Sault Ste. Marie und 20 km von der Eisenbahn und einem Tiefwasserzugang entfernt. Mit oberflächennahem Kupfer – einem der bedeutsamsten aller kritischen Metalle – neben Gold und angesichts der Tatsache, dass das Projekt nun sowohl Größe als auch Gehalt aufweist, erkennt Sterling das Potenzial des Kupferprojekts Soo, ein Asset von nationaler Bedeutung zu werden, zumal Kanada seine Bestrebungen hinsichtlich der Sicherung strategischer Kupferressourcen beschleunigt. Die jüngste Einstufung von Kupfer als eines der fünf wichtigsten strategischen Assets Kanadas durch Premierminister Carney unterstreicht die Bedeutung dieser Entdeckung und deren Potenzial, sich zu einem Schlüsselprojekt von nationalem Interesse zu entwickeln.

Über Sterling Metals

Sterling Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf großflächige und hochgradige Explorationsmöglichkeiten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen treibt das 25.000 Hektar große Kupferprojekt Soo in Ontario voran, das über ehemalige Produktionsbetriebe und mehrere Brekzien- und Porphyrziele verfügt, die strategisch in der Nähe einer robusten Infrastruktur liegen, sowie das 29.000 Hektar große Projekt Adeline in Labrador, das einen gesamten in Sedimenten beherbergten Kupfergürtel mit signifikanten Silbergehalten umfasst. Beide Projekte weisen das Potenzial für bedeutende neue Kupferentdeckungen auf und unterstreichen das Engagement von Sterling für bahnbrechende Explorationsaktivitäten im mineralienreichen Kanada.

Sterling Metals ist sich bewusst, dass seine Explorationsaktivitäten im Rahmen des Kupferprojekts Soo auf dem traditionellen Land der First Nations Batchewana, Garden River und Michipicoten und am Nordufer des Lake Superior durchgeführt werden. Wir erkennen und respektieren die langjährigen und vielfältigen Beziehungen der indigenen Völker zu diesem Land und verpflichten uns zu einem respektvollen, transparenten und integrativen Umgang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson, CEO und Direktor

Tel:–(416) 643-3887

E-Mail:–info@sterlingmetals.ca

Website:-www.sterlingmetals.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, wird der Leser auf den Lagebericht des Unternehmens verwiesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

