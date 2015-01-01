-
Gardorello startet die Grillkota-Saison 2026 mit attraktivem EARLY-BIRD-Vorteil
Mit dem offiziellen Start der Grillkota-Saison 2026 eröffnet Gardorello die Bestellphase für hochwertige Premium-Grillkotas – und belohnt frühe Entscheider mit einem EARLY-BIRD Angebot.
Die neue Grillkota-Saison 2026 steht in den Startlöchern – und Gardorello belohnt Frühbesteller mit einem attraktiven EARLY-BIRD-Vorteil: Wer seine Grillkota jetzt bestellt, sichert sich nicht nur bevorzugte Lieferzeiten im Frühjahr, sondern auch ein Premium-Gesamtpaket, bei dem alle relevanten Ausstattungspakete serienmäßig inklusive sind.
„Grillkotas sind mehr als eine Grillhütte im Garten – sie sind Treffpunkt für Familie und Freunde, Erlebnisgastronomie oder ein Outdoor-Rückzugsort“, sagt ein Sprecher von Gardorello. „Mit unserem EARLY-BIRD-Angebot wollen wir Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihre Saisonplanung entspannt anzugehen und ihren Garten rechtzeitig um ein echtes Highlight zu erweitern.“
Im Unterschied zu vielen Wettbewerbsangeboten, bei denen zahlreiche Optionen erst gegen Aufpreis hinzugebucht werden müssen, liefert Gardorello Finnische Grillkota als Komplettpakete aus – damit Grillvergnügen von Beginn an möglich ist. Laut Hersteller gehören zum serienmäßigen Lieferumfang der Modelle:
1. Massive Bohlenkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit
2. Abschließbare Türen und Fenster, um Sicherheit und Komfort zu gewährleisten
3. Hochwertige Bitumenschindeln in mehreren Farbausführungen für optimalen Wetterschutz
4. Geschlossener Fußboden – nicht nur Schutz vor Feuchtigkeit, sondern auch angenehmes Raumgefühl
5. Grill inklusive – das zentrale Herzstück für echtes finnisches BBQ-Ambiente
6. Sitzbänke, die sich bei Bedarf in zusätzliche Schlafplätze umwandeln lassen
7. Fenster zum Öffnen – natürliche Belüftung, gemütliche Atmosphäre und direkter Blick in den Garten
8. Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands
Diese Ausstattungsdetails sorgen dafür, dass die Grillkota bereits „out of the box“ voll nutzbar ist – ohne versteckte Zusatzkosten oder optionale Aufschläge.
Mit dem Saisonstart 2026 richtet sich Gardorello an alle, die ihre Garten- und Grillplanung frühzeitig abschließen möchten. Das EARLY-BIRD-Angebot umfasst neben attraktiven Preisvorteilen auch bevorzugte Lieferfenster im Frühjahr sowie die volle Auswahl aus der aktuellen Grillkota Kollektion 2026 – von kompakten Modellen bis zu geräumigen Varianten für gesellige Abende mit Familie und Freunden.
Interessierte finden detaillierte Informationen zur Ausstattung, Größen und zur Aktion unter: https://gardorello.de
Die Gardorello GmbH ist ein deutscher Anbieter hochwertiger Outdoor-Produkte und spezialisiert auf Premium Produkte aus Holz: Grillkota und Grillhütten mit Anbau, Stelzenhäuser und Gartenküchen „Made in EU“. Der Fokus liegt auf echten Komplettangeboten mit klarer Preis- und Leistungsstruktur sowie langlebigen Materialien.
