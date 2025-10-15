  • Gardorello startet Mega-Grillkota-Aktion: 200-Euro-Gutschein und kostenlose Einlagerung bis März 2026

    Grillen zu jeder Jahreszeit im eigenen Garten: Gardorello startet seine Mega-Grillkota-Aktion: Jetzt beim Kauf einer Grillkota 200 Euro sparen und im Frühling 2026 liefern lassen.

    BildMit dem Aktionscode EINLAGERUNG2026 und der exklusiven Premium-Ausstattung wird der Traum von der eigenen Kota zur rundum sorglosen Investition.

    Ganz nach dem Motto „Jetzt bestellen – im Frühling 2026 liefern lassen“ bietet die GARDORELLO GmbH ab sofort eine attraktive Herbstaktion an. Käuferinnen und Käufer einer Grillkota erhalten bei Bestellung den Aktionsvorteil von 200 Euro sowie eine kostenlose Einlagerung bis zur Lieferung zwischen dem 1. und 15. März 2026. Damit lässt sich das neue Grillkota Fundament ohne Zeitdruck planen.

    Die Grillkotas von Gardorello werden aus hochwertiger nordischer Fichte gefertigt und zeichnen sich durch eine massive Bauweise, Langlebigkeit und exklusive Ausstattung aus. Jedes Modell wird serienmäßig mit der All-Inklusive-Premium Ausstattung geliefert – dazu gehören ein zentraler Grill mit höhenverstellbarem Rost, Sitzbänke, Fenster zum Öffnen, mehr Stehhöhe, abschließbare Türen, hochwertige Bitumenschindeln sowie ein kompletter Holzboden.

    Gardorello bietet die Grillkota in verschiedenen Varianten an, darunter die kompakte Grillkota Loki, der Bestseller Freya mit 9,2 m² und die großzügige Kota Odin mit Anbau. Alle Modelle sind auf Wunsch in Sonderfarben erhältlich und können durch den hauseigenen Aufbauservice direkt im Garten montiert werden. Die Lieferung erfolgt deutschlandweit versandkostenfrei.

    „Mit unserer Grillkota-Aktion möchten wir unseren Kundinnen und Kunden nicht nur einen Preisvorteil bieten, sondern auch maximale Flexibilität. Dank kostenloser Einlagerung und Premium-Ausstattung ist die Grillkota sofort startklar, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen“, erklärt die Gardorello-Geschäftsführung.

    Alle Informationen zur Aktion, den Modellen und der Premium-Ausstattung finden Interessierte unter https://gardorello.de/Grillkota.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GARDORELLO GmbH
    Herr Christian Mederer
    Provinostraße 52
    86153 Augsburg
    Deutschland

    fon ..: +49-821-57089716
    web ..: https://gardorello.de
    email : office@gardorello.de

    Gardorello steht für hochwertige Grillkota „Made in EU“. Das Unternehmen fertigt Premium-Stelzenhäuser, Gartenküchen und Grillkota aus ausgewählten Materialien – mit Liebe zum Detail, durchdachter Funktionalität und einem klaren Qualitätsanspruch für langlebige Gartenträume.

