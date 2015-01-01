  • Gardorello läutet die Stelzenhaus-Saison 2026 ein

    Die Saison 2026 für hochwertige Stelzenhäuser startet jetzt: Der Premium-Anbieter Gardorello startet mit exklusivem EARLY-BIRD Angebot.

    Der Premium-Anbieter Gardorello hat den Saisonauftakt seiner beliebten XXL-Stelzenhäuser aus ökologischem Holz eingeläutet – und begleitet diesen mit einem attraktiven EARLY BIRD-Angebot für Familien, die ihren Garten in ein kreatives Spielparadies verwandeln möchten.

    Mit dem aktuellen EARLY BIRD-Aktion-Code „EARLY26“ sichern sich Kund:innen nicht nur einen 200 EUR-Gutschein auf ausgewählte BIG-Modelle, sondern profitieren außerdem von der Lieferung zwischen dem 1. und 15. März 2026, perfekt auf den Saisonbeginn abgestimmt.

    „Wir möchten Familien nicht nur außergewöhnliche Stelzenhäuser für den Garten bieten, sondern echte Vorfreude schenken“, erklärt der Geschäftsführer von Gardorello. „Mit unserem EARLY BIRD-Angebot geben wir Eltern die Möglichkeit, ihr Stelzenhaus-Projekt stressfrei zu planen und pünktlich zum Frühjahr starten zu können – ohne Lieferdruck, ohne Zeitdruck.“

    Die Stelzenhäuser von Gardorello zeichnen sich durch hochwertiges Material, durchdachtes Design und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten aus. Mit großzügigen Wohn- und Spielflächen, Rutsche, Schaukel-Optionen und weiteren Spielstationen bieten die XXL-Modelle über Jahre hinweg Raum für Abenteuer, wobei Sicherheit und Stabilität stets im Mittelpunkt stehen. Das beliebteste Stelzenhaus BIG ANNI steht auf 2 m Podesthöhe, ist aber durch eine kinderfreundliche Sicherheitstreppe erreichbar.

    „Ein Stelzenhaus ist mehr als nur ein Spielgerät – es ist ein Ort für kindliche Entdeckung, Bewegung und gemeinsames Spielen im Freien. Unser Ziel ist es, Eltern mit einem Rundum-Sorglos-Angebot zu unterstützen – von der Bestellung bis zur Auslieferung im Frühjahr“, so ein Sprecher von Gardorello.

    Die Aktion gilt nur bis zum 15. Februar 2026. Interessierte Familien finden alle Informationen zu den Modellen, zur Bestellung und zum EARLY BIRD-Vorteil auf der Gardorello-Webseite unter: https://gardorello.de/

    Die Gardorello GmbH ist ein renommierter Anbieter hochwertiger Gartenprodukte aus Holz „Made in EU“, spezialisiert auf XXL-Stelzenhäuser für Kinder, Grillkota und Gartenküchen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf langlebigen Materialien, durchdachtem Design und einer kundenorientierten Kauferfahrung.

