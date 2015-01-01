Wenn Entscheidungen drängen, liefert Marco Behnke Klarheit und Richtung

Nicht jede Herausforderung braucht sofort ein mehrmonatiges Interim Mandat. Oft braucht es zuerst Klarheit, eine ehrliche Einordnung der Lage und wirtschaftlich sinnvolle nächste Schritt

Schnelle Klarheit für Entscheidungen mit wirtschaftlicher Tragweite: Marco Behnke Der Interim Manager(TM) bietet Kurzberatung, strategisches Sparring, Analysen, Mandatsbewertung und Vorträge

Nicht jede unternehmerische Herausforderung braucht sofort ein mehrmonatiges Interim Mandat. Oft braucht es zuerst etwas anderes: einen erfahrenen Blick von außen, eine ehrliche Bewertung der Lage und klare nächste Schritte. Genau dafür bietet Marco Behnke Der Interim Manager(TM) strukturierte Services für Unternehmer, Geschäftsführer, Gesellschafter, Investoren, Beiräte und Führungskräfte.

Das Angebot umfasst Kurzberatung, strategisches Sparring, vertiefte Analysen, die Bewertung möglicher Interim Mandate sowie Vorträge und Impulse. Ziel ist es, Entscheidern in kritischen Situationen schnell belastbare Orientierung zu geben. Statt allgemeiner Theorie erhalten Kunden eine präzise Einordnung, eine klare Bewertung von Risiken und umsetzbare Handlungsempfehlungen.

Die Kurzberatung eignet sich für konkrete Fragestellungen, die unter Zeitdruck eingeordnet werden müssen. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Wo liegt das eigentliche Problem, welche Risiken werden unterschätzt und was sollte als Nächstes entschieden oder geprüft werden. Das Format dauert in der Regel eine bis eineinhalb Stunden und kostet 750 Euro zuzüglich Umsatzsteuer.

Das strategische Sparring richtet sich an Entscheider, die wichtige Fragen nicht im eigenen Echo Raum klären wollen. Gedanken werden kritisch geprüft, blinde Flecken sichtbar gemacht und Optionen auf Umsetzbarkeit, Risiko und wirtschaftliche Tragfähigkeit bewertet. Das Honorar richtet sich nach Umfang und Fragestellung.

Mit der vertieften Analyse bewertet Marco Behnke komplexere Situationen, in denen mehrere Risiken zusammenlaufen oder größere wirtschaftliche Konsequenzen drohen. Dieses Format schafft eine belastbare Grundlage für weitreichende Entscheidungen. Das Honorar beträgt 1.750 Euro zuzüglich Umsatzsteuer.

Hinzu kommt die Bewertung eines möglichen Interim Mandats. Dabei wird geprüft, ob Interim Management in der konkreten Lage überhaupt der richtige Hebel ist, welche Rolle benötigt wird und welcher Mehrwert realistisch erreichbar ist. Dieses Format hilft Unternehmen, Fehlentscheidungen und unnötige Budgets zu vermeiden. Das Honorar beträgt 2.500 Euro zuzüglich Umsatzsteuer.

Ergänzend bietet Marco Behnke Vorträge und Impulse zu Themen wie Turnaround, Finance Transformation, Liquiditätssteuerung und künstliche Intelligenz im Finance Alltag an. Der Honorarrahmen liegt zwischen 3.000 und 8.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer.

Der Mehrwert für Kunden ist klar: schnelle externe Einordnung ohne sofortiges Langfrist Mandat, mehr Klarheit in unsicheren Situationen und bessere Entscheidungen mit wirtschaftlicher Substanz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marco Behnke Der Interim Manager(TM) steht für operative Führungsverantwortung auf Zeit, wenn Unternehmen in kritischen Situationen schnelle Stabilisierung, klare Steuerung und konsequente Umsetzung brauchen. Als Interim CFO, COO und CEO unterstützt er mittelständische Unternehmen und Private Equity Beteiligungen dabei, Liquidität zu sichern, Transparenz herzustellen, Risiken sichtbar zu machen und die Organisation wieder in einen belastbaren Entscheidungstakt zu bringen.

Sein Fokus liegt auf Turnaround, Restrukturierung, Transformation und der schnellen Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit. Kunden profitieren von einer Kombination aus Finance Tiefe, operativer Erfahrung, Führungsstärke und hoher Umsetzungsgeschwindigkeit. Marco Behnke analysiert nicht nur, sondern übernimmt Verantwortung in der Linie, setzt Prioritäten, etabliert wirksame Steuerungssysteme und sorgt dafür, dass aus Zahlen wieder Entscheidungen und aus Entscheidungen wieder Ergebnisse werden.

