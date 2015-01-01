Eine App statt zehn Tools: Leylix erfindet die Eventorganisation NEU !!!

Die neue Plattform Leylix vernetzt Veranstalter, Künstler und Eventfans digital – unterstützt von IZMY Entertainment GmbH. Eine All-in-One-Lösung für Events und Fans. ?

IZMY Entertainment GmbH macht auf eine neue Entwicklung in der Eventbranche aufmerksam: Mit Leylix entsteht eine digitale Plattform, die Veranstalter, Künstler, Locations, Dienstleister und Eventfans auf einer zentralen App zusammenbringt.

Während Eventorganisation bisher oft über viele verschiedene Tools läuft – von Social Media über Ticketing bis hin zu Messenger-Diensten – verfolgt Leylix einen neuen Ansatz: eine All-in-One-Lösung für die gesamte Eventwelt. Nutzer können Events entdecken, Veranstaltungen erstellen, Tickets verwalten, Netzwerke aufbauen und mit anderen Eventinteressierten in Kontakt treten.

Die Plattform richtet sich sowohl an Eventprofis aus der Branche als auch an private Nutzer, die Veranstaltungen finden, teilen oder selbst organisieren möchten. Dadurch entsteht ein digitales Ökosystem, das Business-Networking und Eventerlebnisse miteinander verbindet.

Mit ihrer internationalen Erfahrung im Star-Booking und Eventbereich unterstützt IZMY Entertainment die Vision einer stärker vernetzten Eventbranche. Ziel ist es, neue Kooperationen zu fördern, Events sichtbarer zu machen und Menschen rund um gemeinsame Erlebnisse zusammenzubringen.

Leylix steht damit für eine neue Generation digitaler Eventplattformen – vernetzt, international und offen für Veranstalter wie auch Eventfans. ?

Vom Star-Booking zum Branchen-Netzwerk: IZMY Entertainment bringt die Eventwelt zusammen!

Die internationale Star-Booking-Firma IZMY Entertainment GmbH aus Stuttgart engagiert sich für die neue Event- und Netzwerkplattform Leylix. Ziel ist es, die Eventbranche digital stärker zu vernetzen und gleichzeitig auch privaten Eventfans einen neuen Zugang zur Welt der Veranstaltungen zu ermöglichen.

Leylix verbindet Veranstalter, Künstler, Locations, Sponsoren und Dienstleister auf einer zentralen Plattform. Gleichzeitig können auch private Nutzer Events entdecken, Tickets erwerben, Veranstaltungen teilen oder selbst Events erstellen. Dadurch entsteht ein modernes digitales Ökosystem, das Business-Networking und Eventerlebnisse miteinander verbindet.

Während IZMY Entertainment weltweit Stars und bekannte Künstler für Firmenveranstaltungen, Galas und internationale Events vermittelt, setzt das Unternehmen mit der Unterstützung von Leylix ein klares Zeichen für Innovation in der Branche. Die Plattform soll neue Kooperationen ermöglichen, Events sichtbarer machen und Menschen rund um gemeinsame Erlebnisse zusammenbringen.

Gemeinsame Vision: Die Welt durch Events, Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse glücklicher machen. ?

Weitere Informationen https://leylix.com/ und Download der App:

https://store.leylix.com/

Die IZMY Entertainment GmbH ist eine international tätige Entertainment- und Star-Booking-Firma mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen vermittelt weltweit bekannte Künstler, Musiker und prominente Persönlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen.

Mit einem internationalen Netzwerk aus Künstlern, Veranstaltern und Partnern unterstützt IZMY Entertainment Unternehmen, Marken und Eventveranstalter dabei, außergewöhnliche Eventerlebnisse zu schaffen. Die Agentur steht für professionelle Künstlervermittlung, individuelle Eventkonzepte und internationale Entertainment-Produktionen.

Durch ihre langjährige Erfahrung in der Event- und Musikbranche verbindet IZMY Entertainment kreative Ideen mit professionellem Management – mit dem Ziel, die Welt mit Musik und Show glücklich zu machen!

