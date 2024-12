A Star is born – eventfinder erfindet sich neu

Das Veranstaltungsportal eventfinder setzt nach einem umfassenden Relaunch mit neuem Logo, benutzerfreundlichen Design und modernster Technik neue Maßstäbe für die Online-Suche nach Veranstaltungen.

eventfinder, das bekannte Portal für Veranstaltungen in ganz Deutschland (eventfinder.de) und Österreich (eventfinder.at), präsentiert sich ab sofort in neuem Glanz. Mit dem Relaunch wird der Online-Veranstaltungskalender unter dem Motto „A Star is born“ zum strahlenden Stern am Veranstaltungshimmel und beeindruckt mit einem komplett überarbeiteten Design, dessen Mittelpunkt das neue Logo in Sternform ist. eventfinder bietet Nutzern und Veranstaltern seit heute eine noch ansprechendere und benutzerfreundlichere Plattform für die Suche und Promotion von Events.

„Unser Ziel war es, die Eventsuche für unsere Nutzer so einfach und inspirierend wie möglich zu gestalten. Mit dem Relaunch verbinden wir modernste Technik mit einem Design, das das Recherchieren nach Veranstaltungen so intuitiv und angenehm wie möglich macht“, erklärt Manuel Rottler von eventfinder.

Verbesserte Performance

Die Überarbeitung umfasst neben dem neuen Logo und Design auch eine Vielzahl technische Verbesserungen. So wurden die Ladezeiten der Seiten spürbar optimiert, um eine hohe Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Durch die verbesserten Seitenladezeiten können Nutzer Veranstaltungen jetzt noch schneller finden.

Mobile Nutzung im Fokus

Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Darstellung auf mobilen Endgeräten gelegt. Auf Smartphones und Tablets erscheint der Veranstaltungskalender im Look and Feel einer modernen nativen App. Die neue Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand sorgt für eine komfortable und schnelle Navigation. Damit wird die Suche nach Veranstaltungen sowohl unterwegs auf dem Smartphone oder zu Hause auf dem Tablet so einfach wie nie zuvor.

Dark Mode – Komfort trifft Nachhaltigkeit

Für alle Nachteulen und Liebhaber dunkler Designs ist eventfinder ab sofort auch im Dark Mode verfügbar. Diese Funktion schont die Augen bei der Nutzung in dunklen Umgebungen und trägt durch reduzierten Energieverbrauch auch zur Nachhaltigkeit bei.

Ob große Konzerte, Sportveranstaltungen, Theateraufführungen oder lokale Termine: eventfinder bringt Veranstalter und Besucher ab sofort noch schneller und einfacher zusammen. Das optimierte Veranstaltungsportal ermöglicht eine noch intuitivere Eventsuche für alle Zielgruppen. Eventinteressierte sowie Partner aus der Veranstaltungsbranche können sich seit heute unter www.eventfinder.de (Deutschland) und www.eventfinder.at (Österreich) selbst ein Bild machen.

Seit 2008 ist eventfinder die zentrale Anlaufstelle für Veranstaltungen in Deutschland und Österreich. Mit einem umfassenden Eventkalender, der jährlich Millionen Nutzer erreicht, bietet die Plattform Veranstaltern eine effektive Möglichkeit, ihre Termine bekannt zu machen und ihre Reichweite zu maximieren.

