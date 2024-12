Brutus – der Goldmünzenpräger und Mörder Cäsars

Es existieren 17 Brutus-Goldmünzen, eine wird jetzt versteigert. Brutus prägte sie sowie silberne Denare und goldene Aureus.

Die seltenen und extrem wertvollen Brutus-Goldmünzen wurden nach der Ermordung Cäsars geprägt. Die Tat geschah mit 23 Messerstichen, daher kommt auch der berühmte Satz „auch du, Brutus?“, der angeblich letzte Satz des Kaisers. Brutus war einer der Attentäter. Datiert werden die Münzen auf das Jahr 43 oder 42 vor Christus. Die Attentäter hatten mit den selbst geprägten Münzen ihre Soldaten bezahlt. Ein Bürgerkrieg war nämlich nach Cäsars Tod zwischen den Beteiligten und den Verbündeten entbrannt. Nach etwa einem Jahr verloren die Attentäter den Krieg. Brutus nahm sich daraufhin das Leben. Dass die Brutus-Goldmünzen so selten sind, liegt unter anderem daran, dass nur sechs Stempel verwendet worden waren. Die Brutus-Goldmünze ist ein sogenannter goldener Aureus, der ungefähr dem Monatslohn eines Soldaten entsprach.

Münzschätze, oft aus der Zeit der Römer, gibt es immer wieder. So wurden kürzlich 1368 römische Münzen in Worcestershire während Bauarbeiten aufgefunden. Sie stammten aus der Zeit von Kaiser Nero. Nicht am historischen Wert, sondern in Euro gemessen, gibt es auch weitaus wertvollere Goldfunde. In Hunan, China haben Forscher Gold im Wert von etwa 80 Milliarden Euro entdeckt. Auf dem Gelände einer Mine wurden gut 40 Goldadern, die mehr als 300 Tonnen Gold enthalten, gefunden. Dies in einer Tiefe von ungefähr 2.000 Metern, wobei darunter noch mehr Gold vermutet wird. Manchmal wie in Kalifornien geschehen, finden Hausbesitzer in ihrem Garten einen Schatz. In Kalifornien im Jahr 2013 waren dies alte Goldmünzen mit einem Wert von zehn Millionen US-Dollar. Gold kann vieles sein, von historischem Interesse sein, ein spektakulärer Fund oder für Anleger heute ein Mittel zur Wertaufbewahrung und Absicherung.

