Star Navigation meldet Einführung und Patentanmeldung seiner Innovation ,The Star Digital Twin‘

Brampton, Ontario, 10. Mai 2023 / IRW-Press / – Star Navigation Systems Group Ltd. (CSE: SNA) (OTCMKTS: SNAVF), (FWB: S3O) (Star oder das Unternehmen) freut sich, die Markteinführung seines neuen innovativen Produkts The Star Digital Twin (digitaler Zwilling), bekannt zu geben. Die Technologie soll die Luftfahrtindustrie durch Echtzeit-Analysen während des Flugs (Inflight), die Vernetzung des Flugzeugs und Analysen mit künstlicher Intelligenz (KI) revolutionieren und ein virtuelles 3D-Modell eines im Flug befindlichen Flugzeugs entwickeln. Star gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen ein Patent beim United States Patent Office (USPTO) und beim Canadian Intellectual Property Office (CIPO) angemeldet hat.

Star hat das Produkt am 9. Mai 2023 während einer Masterclass auf der 11. AFRAA Aviation Stakeholders Conference in Addis Abeba, Äthiopien, vorgestellt. Die zum Patent angemeldete Technologie ermöglicht den Fluggesellschaften einen virtuellen Einblick in ihre Flugzeuge in Echtzeit und verbessert damit die betriebliche Effizienz, die Sicherheit und das Kundenerlebnis insgesamt.

Der Interim-CEO und Erfinder Anoop Brar erläutert: Die Inspiration für die Digital Twin-Technologie für Flugzeuge kam von gängigen Anwendungsfällen wie z. B. Betriebsmodellen in der Öl- und Gasindustrie, der Simulation im Triebwerkbau und der IoT (Internet der Dinge) -Technologie. Der Digital Twin ist eine hochmoderne, datengesteuerte Lösung, die durch die Nutzung von Inflight-Daten über das vernetzte Flugzeug-Ökosystem von Star und durch den Einsatz von cloudbasierten künstlichen Intelligenz-Analysen ein virtuelles Abbild eines Objekts erstellt, das live und vernetzt ist. Die Teilnehmer der AFRAA Convention waren von der futuristischen Technologie und ihrem Potenzial zur digitalen Transformation der Luftfahrtindustrie begeistert. Der Digital Twin ist ein echter Wendepunkt, der es den Fluggesellschaften ermöglicht, aus der Ferne auf eine beispiellose Menge an Informationen über ihre Flugzeuge während des Fluges zuzugreifen. Wir engagieren uns dafür, die Branche durch Innovation und Zusammenarbeit voranzubringen, und die Einführung des Digital Twin auf der 11. AFRAA Convention ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.

Star hat die Systeme und Methoden zur Erstellung eines digitalen Zwillings für ein im Einsatz befindliches Flugzeug patentiert. Dieser wird den Betreibern Flugdaten in Echtzeit und per Fernzugriff zur Verfügung stellen und den Grundstein für die digitale Transformation der Luftfahrt legen. Die Effektivität des Digital Twin beruht auf präzisen Flugdaten, nahtloser Konnektivität und hochentwickelten Analysemöglichkeiten. Dieser hochmoderne Ansatz ermöglicht eine umfassende Analyse der Performance und der Systeme des Flugzeugs sowie eine Datenanalyse, die eine Fülle von verwertbaren Erkenntnissen für Fluggesellschaften, Wartungspersonal und Regulierungsbehörden liefert.

Die Digital Twin-Technologie von Star basiert auf drei Schlüsselprozessen, darunter:

– Inflight-Analyse: Im Kern funktioniert die Digital Twin-Technologie durch die kontinuierliche Erfassung und Analyse von Daten der verschiedenen Sensoren und Systeme eines Flugzeugs während des Fluges. Diese Daten werden dann während des Fluges auf dem Bordcomputer von Star, dem STAR-ISMS®, mit Hilfe fortschrittlicher KI-Algorithmen verarbeitet. Die Echtzeit-Überwachung und -Analyse der kritischen Systeme eines Flugzeugs, einschließlich der Triebwerksleistung, des Kraftstoffverbrauchs und der strukturellen Integrität, ermöglicht eine vorausschauende Wartung und proaktive Entscheidungsfindung.

– Das vernetzte Flugzeug: Die nahtlose Integration mit bestehenden Bordsystemen und einem cloudbasierten Datenserver über Satelliten und Mobilfunknetze ermöglicht den Echtzeit-Datenaustausch zwischen den Bordcomputern des Flugzeugs und dem Boden. Die Daten werden automatisch in cloudbasierten Datenservern gespeichert, die als Data Lakes und Data Warehouses bezeichnet werden.

– Software-Analytik: Hochentwickelte Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) wie z. B. Algorithmen des maschinellen Lernens verarbeiten und analysieren riesige Datenmengen aus dem Data Lake, erkennen Muster und Trends und visualisieren die Daten in 2D-, 3D-, grafischer und tabellarischer Form. Die Fähigkeit, Daten zu analysieren und zu visualisieren, gibt Fluggesellschaften die Möglichkeit, ihre Flugzeuge aus der Ferne zu überwachen und ihren Betrieb zu optimieren, Kosten zu senken und das Fluggasterlebnis zu verbessern.

Die Einführung der Digital Twin-Technologie ist ein bedeutender Meilenstein für Star und die Luftfahrtindustrie, da sie unvergleichliche Einblicke in die Performance und den Zustand eines Flugzeugs bietet. Durch die Nutzung von KI und Echtzeit-Analysen während des Fluges können Fluggesellschaften nun proaktiv die Sicherheit verbessern und Wartung und Betrieb optimieren.

Über Star Navigation Systems – www.star-navigation.com

Star Navigation Systems Group Ltd. ist ein kanadischer Spezialist für Avionik, der ein komplettes Ökosystem von Hardware, Software und Analyselösungen für Flugzeuge anbietet.

Die Star Digital Twin-Technologie ist ein virtuelles Modell eines Flugzeugs, das den Betreibern eine Live-Fernüberwachung und ein virtuelles Fenster in das Flugzeug bietet. Star stellt das Inflight Safety Monitoring System, STAR-ISMS®, und das STAR-A.D.S.®-System her, die die Grundlage für die Entwicklung der Digital Twin-Technologie bilden.

Das Star-ISMS® ist das weltweit erste Inflight Safety Monitoring System, das kontinuierlich Flugdaten an Bord eines Flugzeugs analysiert, Warnhinweise und Anomalien erkennt und die Daten über das Iridium-Satellitensystem an den Boden überträgt.

Das STAR-A.D.S.®-System ist ein Software-Analyse-Dashboard, das in der Lage ist, die Flotte in Echtzeit zu verfolgen, Trends in der Flugzeug-Performance live zu verfolgen und Störfälle vorherzusagen, was die Sicherheit in der Luftfahrt erhöht, Wartung und Betrieb optimiert und gleichzeitig die Kosten für den Betreiber senkt.

Die Abteilung MMI (Military and Defence) von Star entwickelt und produziert leistungsstarke, missionskritische Flachbildschirme für Cockpits der Luftverteidigung und der kommerziellen Luftfahrt weltweit.

Bitte besuchen Sie www.star-navigation.com oder kontaktieren Sie

Anoop Brar

Interim-Chief Executive Officer

+1-416-252-2889

anoop.brar@star-navigation.com

Zukunftsgerichtete Information

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Star in der Zukunft erwartet oder vorhersieht.

Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie schätzt, erwartet, plant, geht davon aus, projiziert, wird, glaubt, beabsichtigt, sollte, könnte, würde und ähnliche Begriffe verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Überzeugungen des Managements von Star wider. Da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Star oder der Branche erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind.

Beispiele für solche zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sein können, sind Aussagen zum Wachstum und zu den Zukunftsaussichten unseres Unternehmens, zu unserer Einschätzung der Branche und der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie zu den erwarteten Trends in diesen Märkten, zu den Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes unserer App und zu unseren künftigen Einnahmen.

Zu den wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die bei den Schlussfolgerungen oder Schätzungen in den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unseren Geschäftsplan umzusetzen, die Sichtbarkeit bei den Verbrauchern zu erhöhen und Nutzer in umsatzbringende Abonnenten umzuwandeln, sowie der Erfolg der Geschäfte unserer Partner. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht unbedingt ein genauer Hinweis darauf, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht.

Sollten einer oder mehrere dieser Faktoren oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen.

Dementsprechend sollte der Leser vorsichtig sein, wenn er sich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlässt, und Star übernimmt keine Verpflichtung, diese öffentlich zu revidieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

WEDER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER KANADISCHEN WERTPAPIERBÖRSE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Star Navigation Systems Group Ltd.

Randy Koroll

11 Kenview Blvd

L6T 5G5 Brampton, Ontario

Kanada

email : randy.koroll@star-navigation.com

