-
Computer und PC Entsorgung in Köln: ProCoReX Europe GmbH bietet Komplettservice mit zertifizierung
Von der maßgeschneiderten Beratung bis zum zertifizierten Nachweis: ProCoReX Europe GmbH übernimmt die sichere Computer und PC Entsorgung in Köln.
Sichere IT-Entsorgung beginnt bei der richtigen Partnerwahl. Die ProCoReX Europe GmbH ist Ihr erfahrener Dienstleister für Computer und PC Entsorgung in Köln und steht für einen umfassenden Komplettservice, der auf zertifizierte Datenträgervernichtung spezialisiert ist.
Im Mittelpunkt des Angebots stehen individuelle Beratung und volle Transparenz in jedem Prozessschritt. Unternehmen profitieren von einer komfortablen, gesetzeskonformen Abholung und einem klar dokumentierten Ablauf der Datenträgervernichtung in Köln – stets nach den neuesten Standards, wie der DIN 66399. Alle Datenträger werden endgültig und nachweisbar zerstört, jede Vernichtung wird mit einem offiziellen Zertifikat bestätigt.
Nicht nur Datenschutz hat bei ProCoReX Europe GmbH höchste Priorität: Auch nachhaltiges Wertstoffmanagement gehört zum Service. Wiederverwertbare Komponenten werden in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt und schädliche Stoffe umweltgerecht entsorgt. So bietet die Computer und PC Entsorgung in Köln von ProCoReX einen echten Beitrag zu Ressourcenschonung und nachhaltiger Unternehmensführung.
Mit persönlicher Betreuung, qualifiziertem Fachpersonal und dem Fokus auf rechtssichere Abläufe setzt ProCoReX Europe GmbH neue Maßstäbe – für eine effiziente, sichere und zukunftsorientierte IT-Entsorgung in Köln.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-koeln/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
Pressekontakt:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-koeln/
email : info@procorex.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Rolf E. Brönnimann wird Vice President Development Southern Europe & Schweiz bei Grand Metropolitan Hotels VNClagoon und Iternal Technologies schliessen Partnerschaft für sichere, KI-gestützte Enterprise Collaboration
Computer und PC Entsorgung in Köln: ProCoReX Europe GmbH bietet Komplettservice mit zertifizierung
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Festplatten shreddern in Karlsruhe: ProCoReX bietet zertifizierte Datensicherheit und Nachhaltigkeit
- Schultheiß Projektentwicklung AG startet mit Änderungen in Vorstand und Aufsichtsrat ins neue Jahr
- VNClagoon und Iternal Technologies schliessen Partnerschaft für sichere, KI-gestützte Enterprise Collaboration
- Computer und PC Entsorgung in Köln: ProCoReX Europe GmbH bietet Komplettservice mit zertifizierung
- Rolf E. Brönnimann wird Vice President Development Southern Europe & Schweiz bei Grand Metropolitan Hotels
- nis2-conform.eu – Wie ein digitales Selbstaudit Unternehmen bei der NIS2-Umsetzung unterstützt
- Einladung zur empirischen Überprüfung intuitiver Wahrnehmungsprozesse
- Screencapt 3.0: Professionelle Bildschirmaufnahme mit nativer 64-Bit-Unterstützung
- Live-Betrieb der KI-Zollabfertigung in Großbritannien und erhebliche Umsatzsteigerung
- Ahlen: Kürzere Wege von der Anfrage bis zur Besichtigung durch lokale Ausspielung
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.