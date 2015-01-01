Computer und PC Entsorgung in Köln: ProCoReX Europe GmbH bietet Komplettservice mit zertifizierung

Von der maßgeschneiderten Beratung bis zum zertifizierten Nachweis: ProCoReX Europe GmbH übernimmt die sichere Computer und PC Entsorgung in Köln.

Sichere IT-Entsorgung beginnt bei der richtigen Partnerwahl. Die ProCoReX Europe GmbH ist Ihr erfahrener Dienstleister für Computer und PC Entsorgung in Köln und steht für einen umfassenden Komplettservice, der auf zertifizierte Datenträgervernichtung spezialisiert ist.

Im Mittelpunkt des Angebots stehen individuelle Beratung und volle Transparenz in jedem Prozessschritt. Unternehmen profitieren von einer komfortablen, gesetzeskonformen Abholung und einem klar dokumentierten Ablauf der Datenträgervernichtung in Köln – stets nach den neuesten Standards, wie der DIN 66399. Alle Datenträger werden endgültig und nachweisbar zerstört, jede Vernichtung wird mit einem offiziellen Zertifikat bestätigt.

Nicht nur Datenschutz hat bei ProCoReX Europe GmbH höchste Priorität: Auch nachhaltiges Wertstoffmanagement gehört zum Service. Wiederverwertbare Komponenten werden in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt und schädliche Stoffe umweltgerecht entsorgt. So bietet die Computer und PC Entsorgung in Köln von ProCoReX einen echten Beitrag zu Ressourcenschonung und nachhaltiger Unternehmensführung.

Mit persönlicher Betreuung, qualifiziertem Fachpersonal und dem Fokus auf rechtssichere Abläufe setzt ProCoReX Europe GmbH neue Maßstäbe – für eine effiziente, sichere und zukunftsorientierte IT-Entsorgung in Köln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-koeln/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

