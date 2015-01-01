Rolf E. Brönnimann wird Vice President Development Southern Europe & Schweiz bei Grand Metropolitan Hotels

Strategischer Ausbau der Unternehmensentwicklung: Das Unternehmen setzt auf bewährte Führungskompetenz und strategische Expertise für nachhaltiges Wachstum.

Grand Metropolitan Hotels gibt bekannt, dass Rolf E. Brönnimann ab dem 1. Februar 2026 die Position Vice President Development Southern Europe inklusive der Schweiz übernehmen wird und damit in die Hauptverwaltung nach Zürich wechselt. Dieser Schritt markiert für die Hotelgruppe einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie.

In seiner bisherigen Funktion als General Manager des Wald & Schlosshotels Friedrichsruhe, dessen Hotelberieb im Juli 2024 durch die Grand Metropolitan übernommen wurde, hat Rolf E. Brönnimann massgeblich dazu beigetragen, das Management in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Eigentümern sowohl für Mitarbeitende als auch für Gäste nahtlos und positiv zu gestalten.

Unter seiner Führung wurde eine wichtige Neuausrichtung angestossen und der Grundstein für eine stärkenorientierte, international ausgerichtete Positionierung des Hauses gelegt. Mit seinem reichen Erfahrungsschatz, strategischem Weitblick und hohem persönlichem Engagement hat der Hotelier früh die richtigen Impulse für die weitere Entwicklung gesetzt.

„Mit Rolf E. Brönnimann gewinnen wir einen ausgewiesenen Leader für unsere Entwicklungsstrategie in Süd- und Westeuropa sowie der Schweiz. Er verbindet profunde operative Erfahrung mit Innovationsgeist und strategischer Klarheit – genau die Eigenschaften, die wir für die nächsten Wachstumsphasen von Grand Metropolitan Hotels brauchen“, erklärt Martin R. Smura, Gründer und Chairman of the Board der Grand Metropolitan Hotels.

Gleichzeitig freut sich Grand Metropolitan Hotels, die interne Nachfolge für das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe verkünden zu dürfen: Steffen Eisermann wird zum 1. Februar 2026 die Position des General Managers übernehmen. Nach über fünf Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Parkhotel Bremen bringt der erfahrene Hotelier umfassende internationale Erfahrung aus der Luxus-Hotellerie mit – unter anderem war er über viele Jahre für die Kempinski Hotel Gruppe tätig. Steffen Eisermanns Werdegang ist geprägt von der Leitung komplexer Hotelbetriebe, der Umsetzung von Neupositionierungen sowie der Steuerung von Renovierungs- und Entwicklungsprojekten im laufenden Betrieb. Darüber hinaus vereint Steffen Eisermann strategischen Weitblick mit operativer Erfahrung und wird das Hotel gezielt weiterentwickeln. Gemeinsam mit dem Team soll der eingeschlagene Weg fortgeführt und die starke Position des Wald & Schlosshotels Friedrichsruhe gefestigt werden.

Die Integration der neuen Führungsebene steht beispielhaft für die Wachstumsstrategie von Grand Metropolitan Hotels – personell wie strukturell zukunftsorientiert, nachhaltig gedacht und auf langfristigen Erfolg ausgelegt. Das Unternehmen stärkt mit dieser strategischen Neuaufstellung seine Position im europäischen Hotelmarkt und setzt dabei weiterhin auf Werte wie Professionalität, Verantwortung, Mitarbeiterentwicklung sowie exzellente Gästebetreuung.

Foto: Rolf E. Brönnimann. Fotoquelle: Rebecca Conte.

