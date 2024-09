Expansion nach Kroatien: Blu Mare Hotel Novigrad neu bei Grand Metropolitan Hotels

Das vom Schweizer Architektenteam Atelier West konzipierte Boutiquehotel an der Adriaküste bietet neben Erholung vor allem Kulinarik, Wellness sowie umfangreiche Aktivitäten.

Mit Aufnahme in das bestehende Portfolio unterstreichen die Grand Metropolitan Hotels ihr Engagement, Gästen weltweit unvergleichliche Erlebnisse in erstklassigen Destinationen bieten zu wollen: „Wir sind begeistert, unser Angebot um dieses Hoteljuwel erweitern zu dürfen und unseren Gästen somit die Möglichkeit zu bieten, die Schönheit und Gastfreundschaft Kroatiens in einem aussergewöhnlichen Ambiente geniessen zu können“, so Walter C. Neumann, CEO der Grand Metropolitan Hotels.

Die Integration des Blu Mare Hotels in die Grand Metropolitan Hotel Collection und ihrer Distribution erfolgt nahtlos, wobei das bewährte Management und die Mitarbeitenden vor Ort ihre Gäste mit dem hohen Qualitätsniveau sowie der Serviceleistungen empfangen. Die Aufnahme des exklusiven Resorthotels in der Region Istrien in die Collection steht im Einklang mit der Expansionsstrategie der Grand Metropolitan Hotels, die darauf abzielt, in den kommenden Jahren weitere entsprechende Standorte in Europa und weltweit zu erschliessen.

Das Hotel verfügt über 27 elegant gestaltete Zimmer und Suiten, mehrere Restaurants mit internationaler und mediterraner Küche, einen erstklassigen Wellnessbereich sowie umfangreiche Freizeitmöglichkeiten, die sowohl Erholungssuchenden als auch Aktivurlaubern gerecht werden sollen.

Die Grand Metropolitan Hotels vereinen Investoren, Hotelmarken, Immobilieneigentümer, Distributionssysteme sowie Hotelexperten. Das Portfolio des von Martin R. Smura gegründeten Unternehmens umfasst Managementverträge, Pachtverträge, Franchise- und Affiliatemodelle bzw. Vermarktungsplattformen. Zu der Hotelgruppe gehören renommierte Marken wie Castlewood Hotels & Resorts, die Swiss Hospitality Collection (SHC), Seven Pines sowie Gastronomie-Marken wie Bellinis. Grand Metropolitan Hotels kooperiert ausserdem mit international bekannten Marken wie beispielsweise Hyatt International. Das Unternehmen forciert jedoch den Ausbau der Eigenmarken.

