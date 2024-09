Nicht nur günstig sondern auch gut: Top-Krankenkassen im Herbst 2024

Testvergleich aller geöffneten Krankenkassen für verschiedene Versichertengruppen

Das Vergleichsportal Krankenkasseninfo.de hat erneut alle geöffneten Krankenkassen ausgiebig unter die Lupe genommen. Der neue Test zeigt, welche Kassen weiterhin günstig geblieben sind und keine Abstriche bei Service und Leistungen machen.

Getestet wurden 73 gesetzliche Krankenkassen und die Bewertung für sechs verschiedene Versichertengruppen aufbereitet. Als Messlatte wurde eine Vielzahl von Kriterien angelegt, die sich je nach Zielgruppe unterscheiden oder unterschiedlich gewichtet wurden. Das Spektrum an Zusatzleistungen, etwa im Bereich Naturheilverfahren oder bei Zahnersatz, die Bandbreite beim Service oder im Bereich Prävention spielten eine wichtige Rolle, ergänzt durch die Bewertungen der Bonusprogramme und Wahltarife. Neben den Kassen-Rankings für Schwangere, Familien, Studierenden, Selbstständigen und Auszubildenden hat krankenkasseninfo.de zum ersten Mal auch ein eigenes Testergebnis für Rentner veröffentlicht.

Rund 20 Krankenkassen mussten wegen wachsendem finanziellen Druck im Jahresverlauf 2024 ihren Zusatzbeitrag anheben – zum Teil recht drastisch. Das hat auch das Ranking der Besten durcheinandergewirbelt. Testsieger in der allgemeinen Bewertung wurde die bundesweit geöffnete Hanseatische Ersatzkasse (HEK), gefolgt von der AOK Bayern und AOK Plus (Sachsen und Thüringen). Weitere bundesweite Kassen in der Spitzengruppe sind die DAK Gesundheit, energie BKK, IKK gesund plus, SECURVITA und VIACTIV.

Jürgen Kunze, Geschäftsführer der krankenkassennetz.de GmbH:

„Ein günstiger Zusatzbeitrag ist heutzutage sicherlich ein großer Pluspunkt. Beim Vergleich von Krankenkassen kommt es aber auch darauf an, von der eigenen Lebenssituation auszugehen. Wer als Familie Nachwuchs plant, legt möglicherweise auf andere Leistungen wert als beispielsweise selbstständige Singles, Rentner oder junge Azubis am Beginn ihres Arbeitslebens. Unser Testvergleich berücksichtigt all diese verschiedenen Blickwinkel.“

>> Alle Ergebnisse im Krankenkassentest

Die besten 10 Krankenkassen im Test:

HEK (Note 1,0)

AOK Bayern (Note 1,1)

AOK Plus (Note 1,1)

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (Note 1,1)

BKK Freudenberg (Note 1,1)

DAK Gesundheit (Note 1,1)

energie BKK (Note 1,1)

IKK gesund plus (Note 1,1)

securvita (Note 1,1)

VIACTIV (Note 1,1)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Krankenkassennetz.de GmbH

Herr Jürgen Kunze

Waisenhausring 6

06108 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345 6826600

web ..: https://www.krankenkasseninfo.de

email : info@krankenkasseninfo.de

krankenkasseninfo.de informiert seit 1999 über die Entwicklung bei den gesetzlichen

Krankenkassen. Beitrags- und Leistungsvergleiche der Krankenkassen bieten Verbrauchern auf

krankenkasseninfo.de die Möglichkeit sich vor der Wahl einer neuen Krankenkasse kostenfrei und

unverbindlich umfassend zu informieren. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) stützt

sich bei seinen Expertisen seit 2017 auf den Krankenkassentest von krankenkasseninfo.de

Pressekontakt:

Krankenkassennetz.de GmbH

Herr Karsten Leidloff

Waisenhausring 6

06108 Halle (Saale)

fon ..: 0345 6826600

web ..: http://www.krankenkasseninfo.de

email : redaktion@krankenkasseninfo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Expansion nach Kroatien: Blu Mare Hotel Novigrad neu bei Grand Metropolitan Hotels Weltweit führende Messe für unabhängige Luxus- und Boutique-Hotels feiert in Deutschland Premiere