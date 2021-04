Neuer Testvergleich 2021: Welche Krankenkassen jetzt überzeugen

40 Krankenkassen haben im Januar 2021 ihren Beitrag erhöht, manche um mehr als ein halbes Prozent. Welche Kassen aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, zeigt ein neuer Testvergleich.

Das Branchenportal krankenkasseninfo.de testete alle 76 geöffnete gesetzliche Krankenkassen ausgiebig in den Bereichen Service, Beitragssatz, Leistungen und Bonusprogramme. In die endgültige Bewertung flossen 42 Kategorien ein. Weiterhin beinhaltet der Test wertungsfreie Bereiche wie zum Beispiel Nachhaltigkeit.

Durch die Corona-Krise spielt der digitale Service eine immer größere Rolle und fand eine entsprechende Berücksichtigung im neuen Test: Die Qualität und Sicherheit von Krankenkassen-Apps oder die Möglichkeit, eine elektronische Patientenquittung zu erhalten setzen hier neue Service-Maßstäbe und ergänzen die klassischen Punkte wie Ärztehotline oder Facharzt-Terminservice.

Im Bereich der Leistungen überprüft der Test, inwieweit die Kassen ihre Angebote etwa für Zahnreinigung, Osteopathie, Gesundheitskurse beziehungsweise Prävention halten konnten oder sogar ausgebaut haben. „Leider sehen sich manche Krankenkassen aus finanziellen Gründen gezwungen, freiwillige Leistungen nach und nach zurückzunehmen. Unser Test schafft hier wichtige Klarheit für die Versicherten.“, sagt Jürgen Kunze, Geschäftsführer der krankenkassennetz.de GmbH.

Die zum Teil kräftigen Erhöhungen beim Zusatzbeitrag schlagen sich in den Testergebnissen nieder, auch wenn sie nicht das alleinige Kriterium sind. Die großen Ersatzkassen mussten Federn lassen und ihre angestammten Spitzenplätze räumen, während sich nun in der Spitzengruppe der Wertung besonders viele Betriebskrankenkassen finden. In die Bewertung flossen weiterhin auch die neuen mehrstufigen Bonusmodelle ein, wie sie seit Jahresbeginn von den Krankenkassen angeboten werden.

Alle Testergebnisse sind übersichtlich im Internet einsehbar und nach Kategorien mit allen Details einzusehen. Neben der Gesamtwertung gibt es neue Testergebnisse auch aufgeschlüsselt für einzelne Versichertengruppen: Azubis, Studierende, Selbstständige sowie für Schwangere und junge Familien.

Alle Testergebnisse im Überblick: krankenkasseninfo.de/test/

